Inició Santiago Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba

Posted in

Santiago en Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba. Imagen: Santiago Romero Chang

Texto, fotos y videos: Santiago Romero Chang

Santiago de Cuba acoge desde hoy la Campaña por los 100 años de la Radio en la antillana mayor del Caribe, trascendió en la asamblea de balance de este año 2021 efectuada en la emisora Decana del Oriente cubano de donde el líder de la Revolución Fidel Castro transmitió las orientaciones para acelerar el triunfo revolucionario en el país.

La Campaña por los 100 años de la Radio cubana implica en Santiago la producción dramática, informativa y musical en rescate de nuestras raíces, tradiciones e identidades locales, para ello, se vale de entrevistas a fundadores, revelación de archivos sonoros, historias de vidas, spots, intercambios académicos, fórum de ciencia y técnica sobre el aporte de la CMKC que cumplirá 92 años en este nuevo 2022.

Las investigaciones más recientes establecieron la fecha fundacional de la CMKC analógica, el 23 de marzo de 1930, y desde entonces, se presentó la actuación de un cuadro de comedias que propició terreno fértil para la innovación e imaginación propias del Medio con gérmenes evolutivos para el continente latinoamericano. Se impuso un nombre: Félix Benjamin Caignet, sin él, no se puede reconstruir la historia de esta emisora, ni de la radio en Cuba, ni en el continente americano.

Tras el anuncio de la Campaña por los 100 años de la Radio cubana fueron reconocidos los trabajadores y colectivos destacados en este 2021.

Destacados por la esfera administrativa: Berta Sánchez y Ihosvany Fung Carmenaty. Informativo: Camilo González Guerra, en el área de programación: María Elena Hernández Rodríguez y Yoandris Valeriz Núñez y en la Informática: Fernando Jaca Plana.

El reconocimiento especial a los colectivos de los programas “Musicosas” y “Concierto Informativo”, dos grandes espacios de participación directa de los oyentes.

Santiago en Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba. Imagen: Santiago Romero Chang

Momento de mucha emoción el agasajo recibido por la periodista Elvira Orozco Vital, jubilada y ahora merecedora de la Condición de “Maestra Radialista”.

El reconocimiento a la CMKC, Radio Revolución en nombre de la dirección provincial de este Medio sin fronteras que hace valer el papel de la emisora amiga, en la orientación, enseñanza, en el entretenimiento y actualización informativa durante la pandemia por la covid-19.

CMKC, Radio Revolución al calor de los aniversarios: 506 de la ciudad Santiago de Cuba, los 68 de la gesta del Moncada, 65 del levantamiento armado de la ciudad santiaguera y los 100 de la Radio en Cuba.

Santiago en Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba. Imagen: Santiago Romero Chang

Santiago en Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba. v

Santiago en Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba. Imagen: Santiago Romero Chang

CMKC en Revolución

Al producirse la intervención de la otra cadena provincial existente (CMKW), el personal de esta emisora se unió al de la CMKC y de forma conjunta enfrentan los planes para diversificar la programación.

En los primeros momentos aún se mantuvo la vieja estructura de la radio comercial, circunscrita sólo a la música y a los espacios informativos, pero –gradualmente- se trabajó en su transformación radical, iniciándose las transmisiones de programas deportivos, dramatizados y variados con lo cual fue tomando otros matices.

Alentado por viejos actores y escritores de la radio santiaguera, nació de forma incipiente el cuadro dramático de CMKC. La emisora se nutrió de libretos originales y adaptaciones de escritores como José Soler Puig, Antonio Lloga Simón, Francisco Muñiz Mallorquín, Oscar Serra y otros que van forjándose en el trabajo diario con este colectivo.

Al tiempo que se desarrolla el espectro de programación, extiende sus señales más allá de las áreas que cubrió al triunfo de la Revolución. En Victoria de las Tunas se enlazó con la cadena provincial el equipo retransmisor de la que fuera Circuito Oriental, se le ubicaron repetidores en Baracoa, Cayo Mambí y Las Mercedes, pasando a ser la emisora con mayor potencia de transmisión en la antigua provincia de Oriente.

Pero si bien crece desde el punto de vista de mejores posibilidades tecnológicas y de la programación, se vio limitada en el aspecto físico, por cuanto aún permaneció en el viejo local de Aguilera # 511 Altos.

En abril de 1966 al producirse el siniestro que destruyó el moderno edificio del Teatro Aguilera, situado a escasos metros del estudio de CMKC, y ante el temor que las llamas llegaran hasta allí, se adoptó la medida de trasladar la emisora para el estudio situado en San Basilio entre Reloj y Clarín.

Cuando se produjo el paso del ciclón Inés por las provincias orientales, el cual fue seguido desde el Radar de la Gran Piedra por el Comandante en Jefe Fidel Castro, quien visitó a la emisora CMKC en su nuevo local y orientó a la población del inminente paso del ciclón, en esa ocasión, el líder de la Revolución dialogó con los trabajadores que se hallaron en la planta y se interesó por conocer el estado de las obras que se venían realizando para dotarla de nuevos estudios y un equipamiento más moderno.

Poco después, en Aguilera # 554, donde actualmente reside, se intensificaron los trabajos en la adaptación de cuatro plantas para los nuevos estudios de la cadena provincial, a los que se trasladaron ya definitivamente en l967.

Años más tarde, fue sustituida la tecnología por modernas consolas grabadoras y otros equipos de procedencia húngara, lo que sin lugar a dudas abrió una nueva etapa en la producción radial de CMKC.

Fidel en CMKC, Radio Revoluciòn

¿Por qué Radio Revolución?

El trece de marzo del año 1968 en ocasión de efectuarse un acto de masas en conmemoración a un aniversario del ataque al palacio presidencial y la toma de Radio Reloj, nuestro Comandante en Jefe da a conocer lo que sería denominada la ofensiva revolucionaria, mediante la cual pasan al pueblo las propiedades que aun permanecieron en manos privadas, en consonancia con estas medidas casi todas las emisoras del país adoptan una nueva línea de trabajo que incluye el cambio de los nombres que hasta ese momento tenían.

A sugerencia del destacado realizador Rolando González, y teniendo como base la tradición en las luchas revolucionarias de la CMKC esta toma el nombre de Radio Revolución, en una etapa en la que los trabajadores se encontraron en el fragor de las actividades de apoyo a las labores agrícolas, principalmente la zafra azucarera. Con este nombre quedó –definitivamente- reconocida en el sistema de radiodifusión cubana.

Santiago en Campaña por los 100 años de la Radio en Cuba. Imagen: Santiago Romero Chang

Cuando a inicios del siglo XX se hizo la primera transmisión por ondas hertzianas, surgíó una forma original de comunicación entre los seres humanos: La Radio. En Cuba este hecho se inició en La Habana en Agosto de 1922, por el Teniente mambí Luis Casas Romero.



En esa misma década los pobladores santiagueros pudieron conocer de la existencia de la emisora 8AX, pionera del territorio oriental en las lides radiales e iniciadora de una historia llena de momentos relevantes.



Fue una etapa de experimentación gracias al esfuerzo de los radioaficionados., salíeron al aire dos o tres horas de información y música de forma aislada, desde diferentes lugares de la ciudad de Santiago de Cuba, sin contar con los mecanismos legales para regular la actividad radiodiofónica.



En 1923, se otorgaron las primeras licencias para operar de forma sistemática 6 plantas radiales en la zona oriental del país, a través de los servicios de los radioaficionados, desde entonces y durante los años 30, se consolidaron los mecanismos publicitarios que sirvieron de sostén a la actividad radial.



La etapa propició la entrada al Medio de numerosos artistas, escritores y músicos que enriquecieron el contenido de lo que se transmitíó en la nuevas emisoras, entre las que se destacó la CMKC, Radio Oriente.

El Che en CMKC, Radio Revolución, señal de Excelencia y Distinción. Portada: Santiago Romero Chang

La CMKC inició sus transmisiones experimentales desde 1930, pero no fue reconocida -oficialmente- hasta 1923. Entonces, objeto de transacciones comerciales y cambio de dueños, la emisora se consolidó en una dirección definida de trabajo a mediados de la década de los 40. Por aquellos años, Radio Oriente desarrolló una programación -eminentemente- comercial e informativa, auxiliada por un valioso cuerpo de corresponsales de toda la antigua provincia de Oriente.



Desde esa época hasta la actualidad la emisora estuvo en varios lugares de la ciudad, hasta 1961 cuando fue trasladada -definitivamente- a Aguilera 554.



El 3 de Abril de 1933 salió al aire en Palma Soriano, La Voz del Cauto, que transitó por nombres como: Radio Valpín, Radio Palma y, finalmente, en el periodo revolucionario, Radio Baraguá., nombre actual. Dos años después, el 5 de Julio de 1935 se iniciaron las señales de CMKW- Circuito Oriental de Radio, hoy Radio Mambí, emisora del municipio de Santiago de Cuba.



El fenómeno radial también se desarrolló en otros municipios de la provincia como: San Luis y La Maya donde por la década de los años 40 y 50, siempre con transmisiones de corta duración.



En 1952 se completó el Primer Cuadro Dramático de la Radio Oriental en la CMKC, con la participación de destacados artistas como José Antonio Rodríguez, Enrique Almirante y Magali Alou.

Es precisamente a través de la CMKC, que el padre de la radionovela, el sanluisero Félix Benjamín Caignet Salomón, inició la narración de cuentos infantiles a través del espacio “Buenas Tardes Muchachitos”, que le dio a la Radio Comedia Infantil el nexo de continuidad e introdujo el género episódico del que es ejemplo “Chelín y Bebita”.



Momentos trascendentales marcaron la historia de la CMKC en la lucha popular contra los gobiernos de turno. El Noticiero de esta emisora desarrolló un estilo sistemático de comentarios críticos hacia la politiquería neocolonial, aún cuando los dueños de la planta mantuvieron una férrea censura de prensa a favor de los gobernantes.



Varios de los trabajadores de la emisora integraron el Movimiento 26 de Julio y apoyaron el esfuerzo del Ejército Rebelde en la clandestinidad y en las montañas de la Sierra Maestra, ya sea con mensajes y orientaciones revolucionarias al pueblo de la heroica Santiago, como en el Alzamiento Armado como ocurrió el 30 de Noviembre de 1956.

Algunos de esos compañeros recibieron en carne propia las consecuencias del Plan de machete, las amenazas personales y el tristemente célebre “Palmacristi”. Nómbrese al legendario operador Vistel Powell, persona humilde, muy consagrado y valiente hasta sus últimos días de vida. Cómo olvidar a Gloria Cuadra, periodista y locutora, coordinadora de la cédula del Movimiento 26 de Julio en CMKC, y Noel Pérez, locutor.



Cercano el triunfo revolucionario, la CMKC se integró a la Cadena de la Libertad, encabezada por Radio Rebelde y difundió el llamado a la Huelga General el 1ro de Enero de 1959, tal como lo hizo anteriormente, el 9 de abril de 1958.

Desde los locales de nuestra emisora, el Comandante en Jefe Fidel Castro se mantuvo al tanto del desarrollo de la invasión de Oriente a Occidente. Así, quedaron las memorias del Primer Discurso en Revolución, aquí en el céntrico Parque Céspedes, más los pronunciamientos hacia todo el país como el llamado: «Golpe de Estado No!, ¡Porque solo permitiría prolongar la guerra!».



En los años sucesivos, CMKC no faltaría a su palabra, tanto en los despiadados ataques imperialistas contra Cuba: Playa Girón, la lucha contra bandidos, etc, como en los años duros de la reconstrucción de la nación, en las principales tareas económicas y políticas: Campaña por la Alfabetización, la Zafra por los 10 Millones, las Jornadas de Trabajo Voluntario en la edificación de las primeras obras como la ampliación de la avenida de Las Américas, el reparto urbano Versalles, el Nuevo Vista Alegre, la remodelación del aeropuerto Antonio Maceo, la cosecha cafetalera, las movilizaciones para la defensa, ante ciclones fuertes como El Flora, en fin…



Durante varios años en el edificio de la CMKC estuvo la Dirección Provincial de la Radio santiaguera hasta el año 1976, cuando apareció el Cuerpo Ejecutivo para los Nueve municipios de la provincia Santiago de Cuba, nada menos que en la casa donde vivió el General mambí José María Rodríguez Rodríguez (Mayía), en la calle Aguilera 510, entre Reloj y Clarín, frente al lugar que ocupó el mayor cine del Oriente cubano.

Recuérdese que Mayía, nació en esta ciudad, el 13 de Junio de 1849 en el seno de una familia santiaguera de larga tradición católica, bajo la égida de dos sacerdotes familiares: su tío abuelo Francisco, y su abuelo José María Rodríguez Rivera, convertido en presbítero domiciliario del Arzobispado de Santiago de Cuba.



La tradición radial en el Oriente cubano cobró auge con el triunfo de la Revolución, este importante Medio de Comunicación no escapó a la ola de transformaciones en las que muchas de las emisoras fueron intervenidas y puestas al servicio del pueblo.



En 1968 salió al aire Radio Siboney, emisora de música instrumental popular ligera, única de su tipo fuera de la capital, fue su antecedente Radio Valpín, la que también transmitíó en FM (frecuencia modulada) publicidad comercial.



A partir de la División Político Administrativa comenzaron a abrirse paso los conceptos de la radio local comunitaria y participativa, a partir de la necesidad de que el mensaje radiofónico responda más al entorno sociopolítico, geográfico y económico de cada municipio. Por ello, el 11 de Marzo de 1978 se rescató la emisora rebelde del Segundo Frente, Radio 8SF, en Mayarí Arriba, en el corazón de la Sierra Cristal.



También CMKC tuvo reajustes en 1980 a sus límites provinciales, tanto en contenidos como en el diseño de la programación, ya que sus transmisores fueron puestos al servicio de las nacientes cadenas radiales.



Los ajustes integrales de la programación radial continuaron en la provincia ante nuevas y crecientes acciones agresivas del imperialismo norteamericano. Aparecieron en el éter las emisoras: Radio Majaguabo, en San Luis, el 5 de Julio de 1982 y Radio Grito de Baire, en Contramaestre, el 24 de Febrero de 1990, ambas con 8 horas de transmisión.



A partir de la experiencia habanera se crearon aquí en la década de los años 90, las Cabinas de Radio Municipales, centros que cumplieron un esencial papel en la movilización, organización y agitación pública, incluso, en las llamadas zonas de silencio en plena serranía.

Estas cabinas iniciaron la cadena con la CMKC, tanto en línea telefónica directa como por el sistema de microondas, así recibieron a sus primeros periodistas como fundadores-asesores como: Juan Alberto Trujillo, Onel Caparros Torres, Esteban Revilla Aranda, Santiago Romero Chang, Orlando Ocaña Gómez, Orlando González, Benigno Rodríguez Torres, en fin, una primera oleada que fomentó y dio los primeros avances de la radiofonía comunitaria.



Así surgieron Triple M Oriental en el municipio Tercer Frente, el 5 de Marzo de 1995. En el mismo año, pero el 28 de Mayo, nació Radio Coral en el municipio Guamá, y el 23 de Diciembre del año siguiente, Radio Titán, en Mella. La última planta radial en ser fundada fue Sonido SM, en Songo-La Maya, el 30 de Diciembre de 1999.



Estas nuevas plantas radiales laboran entre 4 y 6 horas de transmisión con un perfil -fundamentalmente- informativo, recreativo y de facilitación social.



«¡CMKC, la que Siempre le Acompaña!»

Radio Cubana, evocación a Luis Casas Romero, creador de la emisora pionera 2LC