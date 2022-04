Posted in

Homenaje a Vilma Espín en el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II Frente Oriental -Frank País García- Foto: Santiago Romero Chang-

En el Mausoleo de Segundo Frente oriental Frank País García, donde reposan los restos mortales de la heroína de la sierra y el llano, Vilma Espín Guillois, fue depositado un ramo de flores a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz y una ofrenda del pueblo de Cuba.

Al tributo de recordación por el aniversario 92 del natalicio de la heroína asistió Teresa Amarelle Doue Miembro del Buro Político y Secretaría de la Federación de Mujeres Cubanas en el país, así como el Coronel Alberto Vázquez, combatiente del Ejército Oriental, dirigentes del Partido, el Gobierno, federadas y una representación del pueblo.

El pensamiento y legado de Vilma viven en cubanos y cubanas como compromiso y convicción, para mantener las conquistas de la Revolución por las que tanto luchó.

Por: Bárbara Aroche Cuadro

A 92 años del natalicio de Vilma Espín, más vivas las luchas de la mujer cubana (+ Video)

Portada: Santiago Romero Chang

Tuvo, por encima de todo, un sentido elevado de la justicia, que la dotó de la capacidad para asumir un sagrado deber: la defensa de las causas nobles, el batallar incansable por la libertad y la soberanía de esta tierra.

Si le pidieran a la madre patria nombrar a esos hijos e hijas que la han hecho enorgullecerse por su nobleza, sus virtudes y su ejemplo, estaría sin reparos, entre los iluminados nombres, el de Vilma Espín Guillois.

Cómo no hacer mención a esa mujer, excepcional por su sensibilidad y humanismo, humilde y sincera, fiel a Cuba, amante de la dignidad, poseedora de los más sólidos principios.

También podría la madre patria decir Déborah, y entonces la mención sería para la luchadora clandestina, para la guerrillera. De ambas nació la líder inolvidable, la voz de los derechos femeninos, la dirigente que supo ser al mismo tiempo amiga y hermana de tantas federadas cubanas en cuyos corazones es eterna.

Aquella joven de multifacéticas inspiraciones, que amó el canto y el ballet, que se desdoblaba incluso en el deporte, tuvo, por encima de todo, un sentido elevado de la justicia, que la dotó de la capacidad para asumir un sagrado deber: la defensa de las causas nobles, el batallar incansable por la libertad y la soberanía de esta tierra.

No es casual que las huellas de amor y entrega que plantó se mantengan intactas, a pesar de no estar físicamente. No es casual porque, cuando se actúa motivado por sentimientos verdaderos y profundos, por sueños que sobrepasan la individualidad para ser los sueños de muchos, por la esperanza inquebrantable en una sociedad donde la equidad y el respeto sean pilares esenciales, se inmortaliza, aun cuando su sencillez le impida pretenderlo.

Si invaluable fue su contribución al triunfo, igual de titánica fue la labor que desempeñó después de aquel 1ro. de Enero. Tanto es así que el propio Fidel reconoció muchas veces su valía, en el camino que siguió la Revolución para garantizar a las mujeres su plena realización dentro de todos los ámbitos de la sociedad.

A la Federación de Mujeres Cubanas, organización de la que fue ideóloga, fundadora y presidenta hasta su último aliento, dedicó todas sus energías, y junto a valiosas compañeras, y con el irrestricto apoyo del Comandante en Jefe, hizo de ella un ejemplo para el mundo, y en su nombre alzó la voz en los más disímiles escenarios internacionales, como muestra del papel protagónico de las mujeres en el socialismo cubano.

Por eso, aunque cada 7 abril recordamos el privilegio enorme de que naciera, en Cuba, una persona como ella, Vilma es la motivación del hacer diario, de las metas que construimos juntos, como el proyecto de Código de las Familias, también fruto de su ardua labor.

Vilma es la más alta expresión de que el heroísmo y la entrega sin límites a la Patria, son cualidades intrínsecas de la mujer cubana.

Autor: Leidys María Labrador Herrera | leidys@granma.cu