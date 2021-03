Eriberto Rosales: “No vamos a justificar la derrota”

Posted in

Eriberto Rosales– Apenas dos carreras pudieron anotar las “Avispas” en los tres juegos que efectuaron ante los “Leñadores” después de la prolongada pausa que tuvieron por los casos positivos a la COVID-19 detectados en la selección.

Eriberto Rosales- Antes de iniciar la 60 Serie Nacional de Béisbol, no muchos daban a Santiago de Cuba como uno de los grandes candidatos a estar en el podio, a pesar de que llevaban dos campañas ubicándose entre los 8 mejores conjuntos del país. Una vez más el pitcheo se presentaba como el reglón más débil, sin embargo su principal “arma”, la ofensiva, les falló en la postemporada.

Eriberto Rosales, quien lleva tres temporadas al frente del elenco indómito, considera que en general la actuación de sus discípulos es bastante buena, aun cuando no pudieron vencer a Las Tunas en los cuartos de finales.

“Desde el principio no nos dieron como favorito, nos veían con opción de estar entre los lugares 7 y 10. Pese a las adversidades creo que el equipo hizo un buen trabajo, donde incluso en la clasificatoria logramos terminar en el cuarto lugar”.

En los play off después de ganar el primer choque, se detuvo el enfrentamiento ante los tuneros. La escuadra indómita fue la más golpeada por el nuevo coronavirus, al detectarse más de 30 casos positivos al virus. “Comenzamos muy arriba, estábamos en el mejor momento pero llegó esta enfermedad que ha acabado con el mundo. Tuvimos enfermos más del 50 por ciento de la plantilla, pasamos momentos difíciles y no tuvimos el tiempo suficiente para entrenar”.

Eriberto reconoció la calidad de sus adversarios. “Un conjunto muy combativo y que lleva cuatro años en el podio. No pudimos descifrar los envíos de sus lanzadores.

Tampoco estuvimos bien a la defensa, no solo los jugadores de cuadro, sino también los jardineros. El equipo estaba desajustado, pero no es momento de justificar la derrota, porque Las Tunas fue mejor”.

El estratega santiaguero, manifestó que la ofensiva fue la causa fundamental de la eliminación. “El bateo nos trajo hasta aquí, si tu “arma” fundamental que es la ofensiva no funciona en un enfrentamiento de este tipo es fatal y a nosotros nos costó”.

Juego entre Las Tunas y Santiago de Cuba

En la venidera campaña, las “Avispas” no podrán contar con su cuarto bate e inicialista Edilse Silva, quien jugará con Holguín. “Él tenía el compromiso de estar con nosotros en la 60 Serie y después unirse con su esposa en esa provincia. En el equipo nuestro no se ve a un atleta que pueda ser su sustituto, quizás esté Osday Silva o Marlon Serrano, pero les falta bastante”.

Eriberto Rosales no sabe si regresará al mando de las “Avispas” en la 61 Serie Nacional. “No depende de mí, eso lo decidirán las autoridades del deporte en Santiago. Además han pasado muchas cosas que me han desgastado y veremos a ver qué sucede”.

El “piloto” indómito ha tenido problemas con la salud, e incluso lo afectó bastante la COVID-19. “Llevo 5 años trabajando duro en la Serie Nacional, casi sin descansar, tres como director y otros dos como entrenador. He pasado momentos difíciles pero estoy aquí, siempre dispuesto”.

Eriberto Rosales, quien lleva tres temporadas al frente al equipo Santiago de béisbol

Rosales, reconoce que en este equipo hay jugadores de mucho futuro.

“Hay figuras que tienen talento, sobre todo en el área de los lanzadores que incluso los pudimos ver en los play off. Tenemos los casos de Uber Mejías, Luis Fonseca, Pedro Portuondo y el mismo Yunior Tur, a este último no pudimos utilizarlo en estos tres partidos. Considero que con ellos y la experiencia de Alberto Bicet, Ulfrido García y Carlos Font, se puede estabilizar un buen cuerpo de pitcheo para la próxima temporada”.

