Adiós a Frank González: «¡Hasta la vista Compay!»

Adiós a Frank González,

Imagen web: Santiago Romero Chang.

Frank González en la memoria. Elpidio Valdés sigue de luto; ahora se le ha ido Frank González, el actor que le dio voz y gracia, realmente, «insustituible», por Excelencia y Distinción, como acentúa el slogan de la CMKC, Radio Revolución.

Frank González siempre fue un misterio para mí. De niña siempre soñé con tenerlo de frente, cara a cara, corazón a corazón. Tenerlo de cerca era algo así como imposible y, quien diría, tiempo después, que podría conocerlo y darle las gracias por sus tantas voces, por su talento, por quedarse en Cuba y darnos su arte.

Cuando el pasado 24 de octubre lo vi en el Memorial José Martí, donde recibió el Premio Nacional de Televisión 2019 junto a otros artistas, supe que había cambiado. La tercera edad es cruda y no perdona, no llega de la misma forma para todos.

Su rostro no es el mismo, su mirada tampoco. El hombre que recordaba, en parte se había esfumado, pero en él algo se mantenía intacto, una zona ignota a la que no llegan los años, por suerte. Ese es el Frank González que quiero recordar, el que me hizo reír con sus incontables interpretaciones en los animados de Elpidio Valdés y al que también le tenía cierto miedo cuando actuaba de villano y no conocía su rostro.

Frank se merece mucho más que estas palabras, merece ser recordado. La zona peligrosa del olvido y la desmemoria no se hizo para artistas como él. El justo premio de la televisión cubana es uno de los tantos reconocimientos que debemos hacerle en vida. No esperemos a que el tiempo tome el poder.

Si pensamos en su extensa carrera en la radio, el cine y la televisión, vemos que desde muy temprano comenzó como aficionado en grupos musicales y de teatro. Luego llega un período donde comienza a trabajar como diseñador de vestuario en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (Icrt), y a la par se supera en varios cursos de actuación. Fue así como se formó el artista en ciernes que llevaba dentro.

He visto cientos de veces Elpidio Valdés y en cada ocasión quedo extasiada con los tonos, las intenciones, el giro dramatúrgico y las potentes voces de un solo hombre. Lo descubro siempre nuevo, accesible, encantador. Por azares de la vida no crecí lo suficientemente rápido como para entrevistarlo y escucharlo decir de manera personal: “¡Al macheteee!”, “Corneta, toque usted a degüello” o “¡Hasta la vista, compay!”, porque de seguro se lo hubiera pedido.

“No es solo tener habilidad para cambiar la voz —comentó Frank en una entrevista hace algún tiempo— sino para darle vida a un personaje a partir de una caricatura (…). Es comenzar a probar en un micrófono hasta encontrar la voz, el timbre que funciona, las características sonoras que debe llevar el personaje a partir de sus cualidades físicas y psicológicas; yo diría que es casi innato”. Así de espontáneo resultó su talento, su luz propia. Pocas veces lo he visto reír, y es casi una ironía porque innumerables generaciones se han divertido con su voz.

No hace falta decir las incontables frases manidas que expresan cómo Frank González se ha ganado la eternidad en el arte y un sitio en la cultura cubana. Basta con decir que mientras exista Elpidio Valdés, el actor que le dio vida al icónico personaje vivirá en cada una de sus aventuras. Este pillo manigüero llegó para quedarse entre nosotros.

Frank González fue un reconocido actor cubano de la televisión, la radio y el cine cubanos. Además, por la facilidad de interpretar varios personajes, prestó su voz en diversas series y programas dramatizados. Asimismo, se conoce por darle vida durante muchos años al personaje infantil de Elpidio Valdés, entre otros personajes.

Frank González mientras pasaba el Servicio Militar actuó, como aficionado, en grupos de teatro y grupos musicales. A partir de 1967 comenzó a trabajar en el ICRT, como diseñador de vestuario y decorador, especialidades para las que se preparó durante un año. Paralelamente cursó estudios de actuación con excelentes profesionales del radio y la televisión tales como Roberto Garriga, Marta Jiménez Oropesa, Odilia Romero y Oscar Luis López.

En 1969 Frank González comienza a actuar en la programación dramática de radio y TV, medios donde ha realizado una extensa carrera y en la década del 70, así como en el cine. En teatro ha participado en obras como Los diez días que estremecieron al mundo con el grupo Teatro Estudio, La cuadratura del círculo y Romance a Federico en el Teatro Nacional.

Frank González realizó dos giras nacionales con la obras Quieren casar a Maltina y El Arca de Noé. Es un excelente actor de carácter y, además, posiblemente el mejor actor de doblajes de nuestro país: le ha dado vida a múltiples personajes de los dibujos animados y, entre ellos, al emblemático Elpidio Valdés. En 1984 actuó en el programa de fin de año de la televisión húngara; en el 2001 en la serie de la televisión mexicana Operación Coraje; y en el 2002 participó en el Festival de Cine Caribeño de St. Barthélemy.

Frank González con su voz a interpretado diversas producciones de animación que eran realizadas en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. Entre sus personajes se destaca el personaje de Elpidio Valdés. Asi como también, prestó su voz en el doblaje de películas y series de animación japonesa.

Fallecimiento de Frank González

El actor Frank González falleció en La Habana en la madrugada del 9 de abril de 2021 a la edad de 74 años.

Frank González- Filmografía

1974 El otro Francisco . Dir. Sergio Giral.

1978 Elpidio Valdés fuerza la trocha (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón.

Elpidio Valdés contra los ralladitos (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón.

1979 Elpidio Valdés (Doblaje. LM. Dibujos Animados). Dir. Juan Padrón.

Elpidio Valdés y el fusil (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón.

1980Elpidio Valdés contra la cañonera (Doblaje. Dibujo Animado). Dir.Juan Padrón.

La mariposa blanca (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario Rivas. La pregunta (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón.

1981 Matojo no nada, nada (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Manuel Lamar (Lillo).

N´vula (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón.

1983 Elpidio Valdés contra dólar y cañón (Doblaje. LM. Dibujos Animados). Dir. Juan Padrón.

Celedonio (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón.

1984 Yeyín y la ciudad escondida (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Ernesto Padrón.

Jíbaro . Dir. Daniel Díaz. Tupac Amaru (Cuba-Perú). Dir. Federico García. Frank González joven.

1985 En tres y dos . Dir. Rolando Díaz.

Baraguá . Dir. José Massip. El corazón sobre la tierra (Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Constante (Rapi) Diego. Vampiros en La Habana (Doblaje. LM. Dibujos Animados). Dir. Juan Padrón.

1986 El socio de Dios (Perú. Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Federico García.

Dolly Back (CM.Ficc.). Dir. Juan Carlos Tabío.

1987 La entrevista (CM. Ficc.). Dir. Enrique Colina.

La Plaza Vieja (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario Rivas. Kolia (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón. Fauna Cubana (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario García Montes. Gallego (Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Manuel Octavio Gómez. Láser (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario Rivas. El paso de Yayeberí (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Tulio Raggi. Las vasijas (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Tulio Raggi.

1988 Plaff o Demasiado miedo a la vida (Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Juan Carlos Tabío.

Un señor muy viejo con unas alas enormes (Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Fernando Birri. Filminuto 18 (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón, Mario Rivas y Tulio Raggi. Elpidio Valdés ataca Jutía Dulce (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón. Elpidio Valdés contra el 5to. de cazadores (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón. Elpidio Valdés ¡Capturado! (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón.

1989 Elpidio Valdés y la abuelita de Weyler (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón, Mario Rivas y Tulio Raggi.

Elpidio Valdés y Palmiche contra los lanceros (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón, Mario Rivas y Tulio Raggi. El alfabeto (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Tulio Raggi.

1990 El hombre y su vivienda (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Tulio Raggi.

El hombre agradecido (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Tulio Raggi. Filminutos 19, 20, 21 y 22 (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón, Mario Rivas y Tulio Raggi.

1991 Elpidio Valdés se casa (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón, Mario Rivas y Tulio Raggi.

El Güije (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario Rivas. Filminutos 24 y 25 (Doblaje. Dibujos Animados). Dir. Mario Rivas. Mascaró, el cazador americano (Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Constante (Rapi) Diego. Que repongan la Traviata (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Modesto García.

1992 El planeta lila (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario García Montes.

El siglo de las luces (Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Humberto Solás. Elpidio Valdés y los inventores (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón. Elpidio Valdés conoce a Fito (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Padrón. La bobocracia (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Elisa Rivas. Filminutos 27 y 28 (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario Rivas.

1993 Filminuto 29 (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario García Montes.

El plano . Dir. Julio García Espinosa.

1994 Mafalda (Doblaje. Serie de dibujos animados). Dir. Juan Padrón.

Filminutos 30, 31, 32 y 33 (Doblaje. Dibujos Animados). Dir. Tulio Raggi, Jorge Valdés, Mario Rivas.

1995 Más se perdió en Cuba (Doblaje. Serie de dibujos animados). Dir. Juan Padrón.

1996Contra el águila y el león (Doblaje. LM. Dibujos Animados). Dir. Juan Padrón.

1999S.O.S. Mercurio (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Ernesto Padrón.

Filminutos 45, 46 y 47 (Doblaje. Dibujos Animados). Dir. Mario Rivas.

2000 Filminutos 48 y 49 (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Elisa Rivas y Tulio Raggi.

Elpidio Valdés contra el fortín de hierro (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Tulio Raggi. Elpidio Valdés se enfrenta a Resoples (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Tulio Raggi.

2002 Robinson Crusoe (Doblaje. LM. Ficc.). Dir. Thierry Chabert.

Filminuto 55 (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Mario Rivas. Pepe descubre la rueda (Doblaje. Dibujo Animado). Dir. Juan Ruiz.

2003Más vampiros en La Habana (Doblaje. LM. Dibujos Animados). Dir. Juan Padrón.

Frank González: Premios y Reconocimientos

Micrófono de la Radio Cubana.

Distinción por la Cultura Nacional, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba.

Cuatro primeros premios de actuación en los Concursos UNEAC de radio.

Así hablamos

Segundo Lugar por la voz en Festival de la Radio.

El Castillo de Ra Tim Bum

Primer premio en el tercer Concurso Nacional de Doblaje.

El siglo de las luces

Primer premio en el segundo Concurso Nacional de Doblaje.

El submarino amarillo

Mención especial en radio. La Habana, 1996.

Elpidio Valdés

Mención especial. Concurso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Entre cuatro paredes

Premio narración en Festival de la Radio.

La maja desnuda

Premio de actuación en Festival de la Radio.

Paredes de vidrio

Premio de actuación en Festival de la Radio.

Si me pudieras querer

Primer premio de actuación en televisión, Concurso Caricato, por la telenovela. La Habana, 1999.

Premio ACTUAR por la Obra de la Vida, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas ACTUAR 2016

Premio Nacional de Televisión 2019

