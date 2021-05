Posted in

Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba

Texto: Betty Beatón Ruíz

En Santiago de Cuba, ante el incremento en los últimos días del número de casos positivos, de ingresos hospitalarios, de personas en centros de aislamientos, de pacientes en las terapias intensivas y de muertos, el Consejo de Defensa Provincial anunció la entrada en vigor de nuevas medidas para contener el azote de la pandemia.

En los diferentes medios de comunicación de Santiago de Cuba se ofrece información detallada de las decisiones adoptadas, las cuales entran en vigor este domingo 23 de de mayo, entre ellas la reorganización del transporte público y la restricción de movimiento de la población.

Santiago de Cuba al cierre del 22-5-21: 140 casos

Contramaestre: 10 (8 contactos de casos confirmados y 2 importados).

II Frente: 2 (sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 18 (17 contactos de casos confirmados y 1 importado).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 107 (104 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada). Desde hoy nuevas medidas en Santiago de Cuba para contener la Covid-19

Urge ante la covid-19 más control y disciplina social e institucional en Santiago de Cuba

En el primero de los casos solo funcionará de 5.00 am a 8.00 am y de 4.00 pm a 7.00 pm para garantizar el traslado del personal de la salud pública y de otros servicios esenciales que no se paralizarán en Santiago de Cuba, en lo fundamental los relacionados con la producción y comercialización de alimentos.

El resto de las personas deben permanecer en sus viviendas y solo salir de ellas a lo estrictamente necesario, en tanto se reconoce que el incumplimiento de los protocolos sanitarios, las indisciplinas e irresponsabilidades, el exceso de confianza, entre otras cuestiones, han favorecido el incremento de la incidencia del nuevo coronavirus en los nueve municipios de la provincia Santiago de Cuba.

En la semana que concluye, según se precisa en la información dada a conocer por el Consejo de Defensa, en la provincia de Santiago de Cuba han fallecido cinco personas, 17 están en terapia intensiva y diariamente se diagnostican algo más de un centenar de personas con la COVID-19.

En las áreas de salud de Santiago de Cuba se refuerzan las acciones de vigilancia, pesquisa y control epidemiológico para lograr reducir el número de casos.

Al cierre del viernes 21 de mayo, Cuba reportó 1 289 nuevos casos de COVID-19 y 14 fallecidos, informó en su habitual comparecencia televisiva el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Se encuentran ingresados 28 689 pacientes, sospechosos 4 387, en vigilancia 17 409 y confirmados activos 6 893.

Para COVID-19 se estudiaron 22 815 muestras, resultando 1 289 muestras positivas (92 más que el día anterior). El país acumula 4 127 811 muestras realizadas y 131 832 positivas.

De los 131 832 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 6 mil 893,de ellos 6 mil 757 con evolución clínica estable. Se acumulan 863 fallecidos (14 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubomil 256 altas,se acumulan 124 mil 020 pacientes recuperados (94.0%).

Se atienden en las terapias intensivas 136 pacientes confirmados de 47 críticos y 89 graves.

Del total de casos (1289): 1 199 fueron contactos de casos confirmados; 60 con fuente de infección en el extranjero; 30 sin fuente de infección precisada.

De los 1 289 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 664 y del sexo masculino 625.

El 49,9% (643) de los 1 289 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 64 mil 707 que representa el 49,1% de los confirmados hasta la fecha.

Los 1289 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, (175), de 20 a 39 años, (436), de 40 a 59 años (449) y más de 60, (229).

El Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió hoy de manera virtual con integrantes del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, que colaboraron en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en México y Panamá.

En vísperas del aniversario 58 de la primera colaboración médica cubana, llegó hoy, a esta capital, el segundo grupo de la brigada Henry Reeve que prestó ayuda en Sudáfrica por la pandemia de COVID-19, tras más de un año de intensa labor.