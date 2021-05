Concluye hoy Meteoro 2021 en Santiago de Cuba

Posted in

Defensa Civil Cubana en Meteoro 2021 en Santiago de Cuba ante desastres naturales

Meteoro 2021 en Santiago de Cuba. Para la jornada de hoy, 23 de mayo está previsto el trabajo intradomiciliar para la reducción de las vulnerabilidades y los riesgos. Este año está enfocado en los planes de reducción del riesgo en el contexto de la pandemia.

El general de División de la reserva, Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, en la reunión efectuada este sábado en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, subrayó en Meteoro 2021 que es un imperativo la preparación ante eventos hidrometeorológicos que pueden llegar a ser extremos.

Los días 22 y 23 de mayo se realiza el ejercicio popular de acciones en situaciones de desastres Meteoro 2021, que este año está enfocado en los planes de reducción del riesgo en el contexto de la pandemia.

Precisa ETECSA-Santiago cada detalle en la recuperación tras desastres naturales. Foto: Keyttia Sánchez Menéndez

En esta ocasión el ejercicio Meteoro 2021 se desarrolla en un difícil escenario, marcado por la compleja situación epidemiológica y una activa temporada ciclónica, la cual viene antecedida por un evento de sequía en gran parte del país.

Atendiendo al cronograma de Meteoro 2021, el día 22 se prepararon los centros de dirección para situaciones de desastre en todo el país, puntualizando los planes, tanto de reducción de riesgo como de evacuación y de desconcentración de medios que puedan ser afectados.

Desborde de rios son frecuentes en esta etapa de temporada ciclónica en Santiago de Cuba

El ejercicio Meteoro 2021 no tendrá las grandes movilizaciones que lo han caracterizado en estos 35 años, pero se impone la necesidad de disminuir las vulnerabilidades que sean posibles con el personal mínimo indispensable y observando las medidas de protección establecidas.

En la reunión también se tuvo en cuenta el posible incremento de los niveles de infestación del mosquito Aedes Aegypti en la temporada de lluvias, factor que podría hacer más grave la situación epidemiológica.

Temporada ciclónica 2020.

En el ejercicio Meteoro 2021 participan los órganos de trabajo y de aseguramiento del Consejo de Defensa Nacional, los consejos de defensa provinciales y municipales; así como los organismos de la Administración Central del Estado, entre otros. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica que enfrenta el país, la participación de estos organismos e instituciones se hace en composición reducida.

El Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil manifestó que, independientemente de la complejidad de la situación que se atraviesa con la COVID-19, para enfrentar la situación están previstos los locales.

Intercambia Salvador Valdés Mesa en Santiago de Cuba sobre afectaciones por tormenta tropical Eta

«Nadie se va a quedar desamparado, no va a haber hacinamiento. Hay que conservar la distancia (…). El país en este meteoro está puntualizando todas las medidas para que no haya ninguna actividad que no quede protegida, y sobre todo donde se debe concentrar la población», enfatizó.

El general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, reconoció que esta actividad es necesaria. «Sabemos que la batalla principal en este momento es la lucha y el enfrentamiento a la COVID, pero hay que prepararse. Se han tomados las medidas para hacerlo reducido y que no se afecten los protocolos establecidos. Va a ser provechoso para enfrentar cualquier evento de los que se han pronosticado», sentenció.

Concluye hoy Meteoro 2021 en Santiago de Cuba

Una temporada ciclónica activa

El Dr. Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología, recordó que, además de los ciclones tropicales, las tormentas locales severas, las lluvias intensas y las inundaciones súbitas también pueden provocar daños a la economía y a la población.

Subrayó que en la temporada ciclónica, aunque la mayor actividad se concentra del 1ro. de junio al 30 de noviembre, en los últimos años se han registrado organismos extemporáneos, sobre todo en el mes de mayo.

«Las condiciones generales tanto oceánicas como atmosféricas son favorables para el desarrollo de los ciclones en el año 2021», afirmó el doctor Pazos Alberdi.

El director general del Instituto de Meteorología recordó que en los últimos 26 años ha estado vigente un ciclo activo de temporadas ciclónicas, que comenzó en 1995 con un promedio de 14 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, del Caribe y del Golfo de México cada año.

En sentido general, el Instituto de Meteorología pronostica una temporada activa con la formación de 16 ciclones tropicales, de los cuales ocho podrían alcanzar la categoría de huracán. Se espera que diez de estos fenómenos estén en el Atlántico, tres en el Mar Caribe e igual cifra en el Golfo de México.

En cuanto a Cuba –señala el doctor Celso Pazos Alberdi- hay una alta probabilidad (85%) de que la Isla sea afectada por un ciclón tropical.

No se puede predecir con tiempo por dónde va a pasar un ciclón, por lo tanto hay que tomar todas las medidas con suficientes antelación para prepararnos para la temporada, añadió el experto, quien también dio a conocer que no se va a emplear más el alfabeto griego en nuestra área geográfica para nombrar organismos meteorológicos.

La situación de la sequía

A pesar de la gran cantidad de recursos que se están invirtiendo en el sistema recursos hidráulicos para restablecer las redes y hacer nuevas obras, una parte de la población se ve afectada por la sequía y recibe el servicio de agua por pipas, lo que implica otros gastos para el Estado.

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, destacó ese sábado que la actual sequía que enfrenta el país es diferente a otras anteriores, entre otras razones porque con la pandemia hay mayor consumo de agua, por la gran cantidad de centros de salud y de centros de aislamiento que deben ser abastecidos diariamente con el líquido y por el mayor consumo en los centros de biotecnología.

Todo esto hace que la situación se complejice y que tengamos que adoptar medidas extremas para el ahorro, destacó Rodíguez Rodríguez. «Es muy importante cómo suministrarle agua a toda la economía (…). Hemos estado trabajando en prepararnos para cuando comiencen las lluvias, en las desobstrucciones y en la limpieza de los sistemas de alcantarillado y de drenaje».

