Se movilizan ciudades europeas contra el bloqueo de EE. UU. a Cuba

Extienden en Irlanda la bandera cubana «más grande» en contra del bloqueo

Del bloqueo: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tocó tierra europea este miércoles —casi cinco meses después de asumir su cargo— para iniciar la primera etapa de una gira en ese continente. El mandatario demócrata inició su recorrido por Londres; luego asistió a la cumbre del G7 en Cornualles; después participará en la Cumbre de la OTAN en Bruselas, y terminará el ciclo con una reunión en Ginebra con el presidente ruso, Vladímir Putin.

.@ChrisHazzardSF, Thank you very much for your solidarity, a beautiful gesture of love, with friends like you Cuba is not alone.

✊🇮🇪🇨🇺👍✊🇮🇪🇨🇺 https://t.co/R4bO48PaXN — EmbaCuba Irlanda (@embacubairlanda) June 12, 2021

«Mi viaje a Europa es una oportunidad para que Estados Unidos movilice a las democracias del mundo», ha asegurado el mandatario.

Extienden en Irlanda la bandera cubana «más grande» en contra del bloqueo

Atendiendo a este contexto, fuerzas solidarias con Cuba se han movilizado en varias ciudades europeas como parte de una fuerte denuncia del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

Ní neart go cur le chéile ✊🏻🇨🇺 https://t.co/BzAfX2udfg — Chris Hazzard (@ChrisHazzardSF) June 11, 2021

En Estocolmo, Suecia, una caravana de vehículos recorrió las calles para demandar el fin de la política genocida, como mismo ocurrió en tres ocasiones anteriores, los últimos fines de semana del mes.

Extienden en Irlanda la bandera cubana «más grande» en contra del bloque

Colocan en enseña nacional en las colinas de Irlanda en solidaridad con Cuba

Allí banderas cubanas y la imagen de Ernesto Che Guevara acompañaron la caravana, según refleja la agencia Prensa Latina, que destaca también la participación de suecos solidarios y cubanos y latinoamericanos de otras nacionalidades, quienes corearon consignas y elevaron pancartas.

Solidarity with the people of #Cuba today from #Ireland



Fantastic initiative from @CubaIreSol to raise the world’s biggest Cuban flag on the Black Mountain to illustrate Ireland’s unbowed opposition to US blockade ahead of UN vote next week#UnBlockCuba 🇨🇺✊🏻🇮🇪 pic.twitter.com/s6KOeelVnr — Chris Hazzard (@ChrisHazzardSF) June 11, 2021

Igualmente en Bruselas, Bélgica, asociaciones belgas de solidaridad con Cuba realizaron una caravana en bicicleta y una concentración para exigir al presidente estadounidense, Joe Biden, una actitud diferente a su antecesor Donald Trump con el levantamiento de las más de 240 sanciones impuestas durante aquel mandato.

Ellos realizaron un llamado con la frase: «President Biden Unblock Cuba NOW», aprovechando que ese mandatario se encuentra en el país para participar en el foro de la OTAN y la Unión Europea, que sesionará el lunes.

PL destaca además, que los participantes en la bicicletada celebraron un mitin en la Estación Central, una de las zonas capitalinas más concurridas, a la cual acudieron alrededor de un centenar de ciudadanos de diversas generaciones, así como cubanos y latinoamericanos residentes en la nación europea.

As the #G7 meets in Britain the Black Mountain speaks in Ireland



Unblock Cuba 🇮🇪✊🏻🇨🇺



¡El pueblo unido, jamás será vencido! pic.twitter.com/j86ZIxGKeW — Chris Hazzard (@ChrisHazzardSF) June 11, 2021

También más de un centenar de personas de diversos sectores de la sociedad francesa repudiaron en París el bloqueo estadounidense contra Cuba, portando banderas y pancartas en la plaza Jacques-Rueff en el Campo de Marte. Los manifestantes reconocieron la resistencia del pueblo de la isla ante el bloqueo y su solidaridad con otros países, condenaron la reciente resolución aprobada en el Parlamento Europeo contra la nación caribeña e instaron a los gobiernos de del continente a presionar a Washington para que cese su agresión económica.

Extienden en Irlanda la bandera cubana «más grande» en contra del bloqueo

Paralelamente en Moldavia, la Sociedad de Amistad de Transnistria con Cuba divulgó una declaración para manifestar su apoyo al pueblo cubano y exigir la derogación de la ley estadounidense Helms-Burton. También se pronunciaron contra los intentos de Washington de obligar al mundo a obedecer esa legislación extraterritorial, aplicando severas sanciones a los ciudadanos y empresas de aquellos países que cooperen con Cuba.

Europeos con la bandera cubana «más grande» en contra del bloqueo

Igualmente condenaron la inclusión de Cuba en la unilateral lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo y respaldaron las palabras de la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, quien en días recientes dijo que si Cuba puede ser incluida en alguna lista, sería en la de los pioneros de la solidaridad con el mundo entero en la lucha contra la COVID-19.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez catalogó de bello y conmovedor el gesto altruista de un grupo de irlandeses y de cubanos residentes en ese país, quienes desplegaron una bandera cubana de 46 metros por 23 en una colina visible desde la ciudad de Belfast.

En su perfil de twitter agradeció esa acción y escribió: «El bloqueo es un genocidio que intenta destruir a la Revolución, afectando no solo al estado como intentan hacer ver en un discurso de doble rasero, sino que impacta directamente al pueblo. Cuba es socialista sin pedirle permiso a nadie».

En América Latina ocurrieron acciones similares. En Caracas cubanos y venezolanos se pronunciaron en Trujillo contra la violación a los derechos humanos que representa el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

En ese contexto el Concejo Municipal del Municipio Valera aprobó una resolución donde los legisladores expresaron su rotundo y categórico rechazo al bloqueo impuesto por el imperio norteamericano a su hermana república y denunciaron ante el mundo, los crímenes de lesa humanidad cometidos contra al pueblo cubano. El acuerdo señala además que esa política forma parte de la doctrina Monroe, que Washington ha pretendido aplicar a lo largo de la historia en esa nación caribeña.

En Buenos Aires, Argentina, la actividad recordó además al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara en el aniversario 93 de su natalicio. En la Plaza San Martín de la ciudad de Moreno se colocó una placa al busto existente, se leyeron poemas y luego se trasladaron hasta un barrio aledaño para inaugurar un mural, según relató a Granma por Facebook, el capitán de navío Oscar Rubén Verón, un activista de los grupos de solidaridad.

Las iniciativas del fin semana pretenden visibilizar que el próximo 23 de junio la nación caribeña presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución para poner fin a la política de Washington, que intenta asfixiar su economía y solo entre abril de 2019 y marzo de 2020 causó afectaciones por más de 5 570.3 millones de dólares.

Desde el 24 de noviembre de 1992, ese ente multilateral se pronuncia cada año contra la medida coercitiva, reflejado en una votación casi unánime a favor de la eliminación del bloqueo.

Informaciones relacionadas