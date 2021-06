Díaz-Canel en intercambio del Partido en Ciego de Ávila y Camagüey

Posted in

Díaz-Canel en intercambio del Secretariado del Comité Central del Partido

en Ciego de Ávila

El Dr. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabeza este jueves en Ciego de Ávila una visita de trabajo que realiza el Secretariado del Comité Central del Partido, para darle continuidad al 8vo Congreso de esa organización política.

Una vez incorporado el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, comenzaron las intervenciones de los restantes miembros del Secretariado.

VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Eighth Congress of the Communist Party of Cuba.

Image: Santiago Romero Chang

En la intervención, Díaz Canel resaltó, una vez más, la necesidad del intercambio y explicó la problemática de la economía cubana, que está obligada a captar divisas para atender las necesidades de la población.

En ese contexto se ha agravado el bloqueo y la persecución financiera es tal que ya son pocos los bancos que quieren entablar relaciones con Cuba, apuntó.

El mandatario aludió que Biden ha mantenido las medidas y nuestras principales fuentes de ingreso se han cortado, en lo que ha incidido la COVID-19, pues hay países que no han podido pagarle a Cuba por la pandemia.

Señaló, además, que el desabastecimiento que vive el país no tiene que ver con la Tarea Ordenamiento, sino con las presiones y los bloqueos, que han derivado en una inflación que es necesario enfrentar desde lo local.

Hay que explicarle al pueblo el papel de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), pues con ella se ha podido asegurar insumos básicos a la población en medio de maniobras fuertes para ahogarnos, detalló.

En otro orden de temas Díaz-Canel destacó la importancia de los debates que vendrán sobre el nuevo Código de Familias, pues muchas de esas ideas están recogidas en el pensamiento de Fidel.

Tenemos que seguir asegurando, dijo, la autoridad moral del Partido, y eso se hace trabajando al lado del pueblo y desarrollando nuestras propias capacidades. En ese sentido resaltó la estrategia de vacunación con candidatos propios.

“El éxito de la vacunación es garantía para retornar a una normalidad y empezar a trabajar en la satisfacción del país”, aseguró.

El intercambio forma parte de un amplio cronograma que prevé llegar a todos los territorios, con vistas a chequear acuerdos y debatir los principales planteamientos y desafíos de la cita partidista, concluida en abril pasado.

Así ha trascendido en los anteriores encuentros, donde se ha resaltado el papel de la unidad dentro de las filas partidistas. En Villa Clara, por ejemplo, Díaz-Canel fue enfático al respecto, cuando dijo:

“Por muy adversas que sean las circunstancias, no puede haber problemas de los que afectan al pueblo, a la economía y a la sociedad, que no tengan solución. Para lograrlo, se precisa de un partido fuerte y unido, que mantenga un vínculo estrecho con las masas y al que no le sean ajenos ninguno de los intereses de la nación”.

Este jueves el Secretariado del Comité Central del Partido sostuvo intercambio en Ciego de Ávila. Foto: Estudios Revolución.

Asimismo, otros temas de interés ocupan esta mañana la agenda del mandatario, pues uno de los ejes centrales del Congreso fue el plan de desarrollo de la nación. En ese acápite se revisa, sin lugar a dudas, la marcha de la Tarea Ordenamiento.

Ese es uno de los retos que la organización partidista tiene por delante: reordenar la economía en medio de la agudización del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Y llega, además, en un contexto adverso que el propio presidente describiera en la clausura del evento.

Allí dijo que el quinquenio que evaluaban no exhibía buenos resultados económicos, y que en ello también influían “la ineficiencia e ineficacia en el desempeño de una parte significativa del sistema empresarial y del sector presupuestado, se presentan problemas estructurales que afectan su desenvolvimiento, y que no han logrado resolverse en el periodo el exceso de gastos que no resultan imprescindibles y la falta de control de los recursos materiales y financieros, así como trabas innecesarias y el burocratismo, entre otros males que lastran nuestro desarrollo económico, cuya solución depende de nosotros”.

De los avileños también dependerá llevar a la práctica las ideas y conceptos fundamentales de la 8va cita para que el Congreso que empezó en la base, termine justo ahí. Esta reunión de trabajo con las principales autoridades de la provincia es una muestra de ello.

Continúa reunión del Secretariado en Ciego de Ávila

El intercambio es el séptimo que realiza el Secretariado y debe acontecer en todas las provincias del país. Foto: Invasor.

@DiazCanelB en #CiegodeAvila: "El éxito de la vacunación es garantía para retornar a una normalidad y empezar a trabajar en la satisfacción del país. Para ello será necesario que el sistema empresarial aproveche el #ordenamiento y frene la #inflación. #Cuba

Después de que Carlos Luis Garrido Pérez, primer secretario del Partido en Ciego de Ávila presentara un informe sobre el trabajo de la organización partidista, comenzó el intercambio en el que la vicegobernadora de la provincia, Ania Rosa Francisco Malte, expuso varios elementos.

Habló de la necesidad de perfeccionar el vínculo entre la economía y la ciencia y expuso el desarrollo de las vitroplantas en el centro adjunto a la Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez.

@DiazCanelB señaló, además, que el desabastecimiento que vive el país no tiene que ver con la #TareaOrdenamiento, sino con las presiones y los #bloqueos, que han derivado en una #inflación que es necesario enfrentar desde lo local. #CiegodeAvila #Cuba

Dentro de las prioridades de trabajo que mencionó en su informe Carlos Luis Garrido Pérez, sobresalen potenciar la agenda pública en los medios de comunicación, incentivar el conocimiento de la historia local y nacional, desarrollar aplicaciones informáticas para facilitar el trabajo del Partido y trabajar con las reservas de cuadros del PCC y las organizaciones de masas.

#AHORA Interviene @DiazCanelB en reunión de intercambio del Secretariado del @PartidoPCC con la dirección política y administrativa de #CiegodeAvila.

https://t.co/oaljMXUyUQ — Periódico Invasor (@Invasorpress) June 10, 2021

Sobre ese particular Roberto Morales Ojeda precisó que había que potenciar el trabajo con las organizaciones de masas y con el resto de los trabajadores.

Indicó, además, fortalecer el ingreso de los jóvenes avileños al PCC y llamó a identificar las causas por las cuales hoy no quieren ingresar a las filas partidistas.

Lianet Pazo, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el territorio mencionó el papel de los jóvenes en la zafra, sobre todo en el central Ecuador, y elogió la participación de ellos en la producción de alimentos y el enfrentamiento a la COVID-19.

Precisamente por ello, Morales Ojeda dijo que “hay que buscar las causas por las que jóvenes valiosos, que han arriesgado su vida ante la pandemia, no quieran crecer después al Partido. Tenemos que acercarnos a ellos, escucharlos, ver cómo estamos funcionando, oír de ellos, incluso, lo que no nos gusta pero hay que oírlos porque tienen propuestas innovadoras”.

El miembro del Secretariado del Comité Central del @PartidoPCC, @QueipoRuiz, se refiere en #CiegodeAvila a la necesidad de que en los núcleos del Partido se discutan profundamente los asuntos económicos que impactan en los lugares donde trabajan y viven los militantes.

Otro de los temas que el miembro del Buró Político acuñó en la agenda avileña fue el del papel protagónico que debe tenerse en los próximos análisis del Código de Familias.

#Ahora

El miembro del Secretariado del Comité Central del #PCC, Félix Duarte Ortega define prioridades en la provincia de #CiegodeAvila en sectores estratégicos claves. Más detalles 👇👇👇

1/2 pic.twitter.com/idMbWO5WSS — Periódico Invasor (@Invasorpress) June 10, 2021

Durante el intercambio, que ya es el séptimo que realiza el Secretariado y debe acontecer en todas las provincias del país, José Ramón Monteagudo Ruíz informó sobre las prioridades del país en el orden económico y dijo que en Ciego de Ávila, por ejemplo, hay que recuperar los atrasos de la campaña de primavera de Cultivos Varios y en la siembra del sector cañero.

Asimismo, el miembro del Secretariado del Comité Central, Félix Duarte Ortega, definió prioridades en la provincia en sectores estratégicos, como la vivienda, la distribución de alimentos y productos, la transformación del comercio y la gastronomía, así como la sostenibilidad del sector turístico para cuando las condiciones lo permitan, garantizar la plena capacidad del Polo Turístico.

Concluyó reunión de trabajo del Secretariado del @PartidoPCC en #CiegodeAvila, presidido por el Primer Secretario del #PCC @DiazCanelB. En el intercambio se llamó a perfeccionar el funcionamiento interno del partido y a avanzar en el desarrollo socioeconómico del país. #Cuba

Por su parte Joel Queipo Ruíz, miembro también del Secretariado, se refirió a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y dijo que la creación de esas Pymes estatales y privadas en Ciego de Ávila deben responder a áreas de impacto económico y deben mantener un diálogo constante con el PCC.

#ACNreporta desde #Camagüey

Visita de los miembros del Comité Central del @PartidoPCC para analizar las pautas trazadas en el #8voCongresoPCC.



Toda la cobertura en este hilo👇 https://t.co/GBOjlgglko — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) June 10, 2021

(Con información de Invasor)

