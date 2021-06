Enfermería y posible en Santiago de Cuba Polo Científico Investigativo Asistencial

Posted in

Día de la Enfermería

Audio: Xiomara Pieri Jiménez

Enfermería,- El número creciente de enfermeras y enfermeros de Santiago de Cuba con categoría científica y superación profesional, crea las condiciones para convertir el Programa en el territorio en un Polo Científico Investigativo Asistencial.

El ejército de enfermería en Santiago de Cuba vuelve a dar la cara en situaciones excepcionales al sostener la atención en primera línea de enfermos y sospechosos de la COVID-19

Brigada cubana de enfermería enfrenta la COVID-19 en Barbados

La Enfermería cubana ante la actual crisis sanitaria no detiene el avance de las más de ocho mil trabajadores de este sector de la salud pública en Santiago de Cuba, en una provincia vinculada a diferentes proyectos en círculos infantiles, educación y en centros vacunatorios para llevar el esquema de inmunización del país contra la covid-19.

El aval de la enfermería santiaguera habla del nivel profesional, del creciente número de Máster en Ciencias como Luisa María Rubio Hernández, presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería, en la cual dice,»contamos con más de ocho mil enfermeros y enfermeras, con una Doctora en Ciencias y con más de treinta y siete precandidatos.»

Enfermera en la atención a niño en cuidados especiales

Y en esa mirada está la atención integral en medicina natural tradicional y las especialidades intervensionista.

Sin dudas, «nos convertiremos en un polo científico con el protagonismo de la enfermería cubana en Santiago de Cuba, de ah{o que llegue el reconocimiento y el fuerte saludo a todos y todos en nuestro país, y en especial, los enfermeros y enfermeras santiagueros por su altruismo, consagración y heroísmo, a los que están en la primera línea roja, a los jubilados del sector de la enfermería, por su humanismo y ayuda a otros países hermanos.»

«En nombre de la Sociedad Cubana de Enfermería, reconocemos la fortaleza de estos trabajadores de la salud pública en Santiago de Cuba en aras de convertirse en un Polo Científico Asistencial.

Sanluis refuerza la atención médica ante azote de la tormenta tropical Eta.

En 1960 se fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres.

Esta escuela marca el inicio de la formación profesional en el campo de la Enfermería; desde entonces, es considerada una profesión Médica con un elevado grado de formación y responsabilidad.

Las enfermeras y los enfermeros se distinguen como un elemento central en cualquier sociedad. La mayoría de las personas hemos recibido la ayuda generosa, el trato cálido, la atención oportuna de alguna enfermera.

Su cercanía proporciona seguridad para afrontar la difícil circunstancia que representan la enfermedad y el dolor, ya sean propios o de algún familiar cercano. Su participación en las tareas de prevención y fomento a la salud también es altamente apreciada.

El personal de salud, es decir los que prestan asistencia sanitaria a quienes la necesitan, entre ellos los enfermeros, son la piedra angular de los sistemas de salud.

La enfermería (del latínin-, «negación»; firmus, firma, firmum, «firme, resistente, fuerte»; y -eria, «actividad, establecimiento» o «actividad, establecimiento [relacionado] con los no firmes, no fuertes [enfermos]») es la ciencia que se dedica al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas asistencia sanitarias, siguiendo pautas clínicas.

La enfermería forma parte de las conocidas como ciencias de la salud. La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias.

Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal.

Es una profesión dinámica, dedicada a mantener el bienestar físico, psicosocial y espiritual de las personas. La enfermería como profesión aplica conocimientos, es práctica, académica, cumple procedimientos basados en principios científicos, posee bases éticas, tiene autonomía y es social.