Investigación confirma la perversa operación de redes sociales contra Cuba lanzada desde el exterior

En redes sociales las maniobras contra Cuba.- El reconocido analista español Julián Macías Tovar ha desmenuzado la intensa campaña articulada en redes sociales digitales contra la Revolución cubana en los últimos días. La misma fue lanzada desde el exterior y ha tenido como referente al argentino Agustín Antonneti, un operador político de la derecha que ha participado en varias operaciones contra los procesos de izquierda en América Latina.

La operación hizo un uso intensivo de robots, algoritmos y de cuentas recién creadas para la ocasión, con el objetivo de hacer coro a los mensajes emitidos por los referentes de la campaña manipuladora.

The propagandists trying to destabilize Cuba are absurdly, falsely claiming it botched Covid.



In reality, Cuba (under a murderous US blockade) has vaccinated more of its people than rich US neo-colony Saudi Arabia, and twice as many as the right-wing regimes in Ecuador and Peru https://t.co/vxxeqlfHxL pic.twitter.com/mRLjyQtmqL