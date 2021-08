Ceremonia Clausura Tokio 2020: atletas desfilan en el Estadio Olímpico

En esta ceremonia, a diferencia del desfile de apertura de los Juegos, todos y todas las atletas desfilan en conjunto en el Estadio Olímpico.

En honor a Omotenashi, el suelo del estadio es transformado en un campo para que los atletas se relajen. Omotenashi se encuentra en las raíces de la cultura japonesa y significa la bienvenida de la Tierra a sus huéspedes.

Además de las 20 delegaciones hispanohablantes, en la Ceremonia de Clausura hay estrellas como Lamont Marcell Jacobs, medalla de oro en los 100m para Italia; Peruth Chemutai, de Uganda; Sifan Hassan, reina de las pruebas de fondo y la brasileña Rebeca Andrade, sobresaliente en gimnasia artística.

Los Juegos Olímpicos de Tokio llegan a su fin. 17 días de pura emoción que la capital japonesa despidió este 8 de agosto en una ceremonia de clausura que puso el broche de oro a las Olimpiadas “más extrañas de la historia” y en las cuales Cuba terminó en el lugar 14 del medallero entre más de 200 delegaciones. Así fue su ceremonia de clausura:

Los fuegos artificiales se dispararon desde el Estadio Olímpico de Tokio para marcar el comienzo de este capítulo final.

En el segmento de apertura llamado un mundo de aplausos, revivimos la emoción de los Juegos Olímpicos con un video que repasa los 17 días de eventos y competencia.

La atleta venezolana Yulimar Rojas es estrella absoluta de esa recopilación, contó desde el estadio japonés la corresponsal de BBC Mundo en Tokio, Tamara Gil.

Minutos después, la bandera nacional japonesa fue llevada hacia el escenario del estadio por seis abanderados. Según los organizadores, este es un momento para que los anfitriones japoneses expresen al mundo entero la máxima gratitud por los profesionales de la salud que trabajaron incansablemente para ayudar durante la pandemia de covid-19.

En el estadio vacío -aunque con algo más gente que otros días- sonó el himno nacional de Japón, entonado por Takarazuka Revue, una compañía de teatro musical con una historia de más de 100 años.

El príncipe Fumihito, heredero al trono de Japón, se encontraba en las gradas junto a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

A diferencia de la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos, en la clausura los deportistas desfilan sin un orden establecido. Sin embargo, muchas naciones no están representadas por sus atletas. Solo 66 deportistas de 204 aparecen en este evento.

Los deportistas que quedan en Tokio salieron al estadio. Algunos bailan, otros hacen muecas a la cámara. Fue un momento de alegría.

