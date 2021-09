Santiaguera Omara Durand, Campeona Paralímpica: 26 victorias consecutivas y 12 años sin perder

Posted in

Ratificó santiaguera Omara Durand título de Campeona Paralímpica, en Tokio 2020

Antes de la arrancada, la imaginé tal cual me dijo una vez: «En ese momento no hay tiempo para pensar en algo, solo me concentro en escuchar el disparo y correr con precisión».

Tiene invicta más de diez años, una hazaña que ha visto el mundo, desde Dubai hasta Lima, y ahora en Tokio.

Muchos preguntan cómo resiste, a tan alto nivel, competir en tres distancias en solo pocos días, y por ella responde su estirpe: ninguna dificultad la frena. Si así no fuera, ¿cómo explicar que, en su transición a la categoría de débil visual profunda, mantuviera intacta su maestría de ganadora?

Abanderada en Tokio, además de la delegación tricolor que encabeza, la acompaña otra delegación numerosa de afectos, refuerzos emocionales, dice ella.

«Tengo una hermosa familia», adelanta, y luego, otro sentimiento grande. «¿Cómo retribuyes tanto amor?», le pregunté en una ocasión: «Siento un eterno agradecimiento y compromiso por los cubanos. A la Patria siempre la representaré dignamente, porque soy una servidora fiel de la Revolución y del deporte».

Con tales fuerzas, Omara volvió a ser campeona en Tokio, poco después de que otro cubano, para gloria del país, y causa de dicha enorme, se adelantara con un oro sorpresivo.

Con apenas 18 años, y en su estreno en Juegos Paralímpicos, el saltador de longitud Robiel Yankiel Sol Cervantes, destrozó en su primer vuelo el récord para la competencia, y se declaró campeón desde temprano.

Con la hazaña de Omara y Robiel –buenos nombres para el carácter y la voluntad de su país, en pie sobre todos los obstáculos– Cuba se estremece y crece.

ORO. OMARA DURAN DE CUBA EN TOKIO 2020 . JUEGOS PARALIMPICOS – ENTREVISTA

Omara Durand fue a la final con el mejor tiempo mundial, 51, 77 segundos.Durand fue camino de iniciar otra cadena de triunfos. En Londres-12 capturó el oro en 100 y 200 metros, en la categoría T-13, débil visual.

Santiaguera Omara Durand es la reina de los paralímpicos en la última década

Cuatro años después, en Río de Janeiro, ya en la clasificación T-12 (débil visual profundo) completa la hazaña de ganar las medallas doradas en 100, 200 y 400 metros.Triunfó en el Campeonato Mundial de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos 2019, con 23.57 en los 200 metros, que fuera el mejor del año, de donde regresó lesionada y reiniciaba su preparación el pasado febrero, pero tuvo que variarla por la Covid.

También dominó en los 100 al cronometrar 11.66 segundos, para mantenerse invicta en estas lides del orbe desde Chistchurch, Nueva Zelanda 2011. Lideró igualmente los Mundiales de Doha, Catar 2015 y en Londres 2017. Lleva una década sin perder en un evento.

Confesó que «mi preparación es muy fuerte, ya que asumiré tres distancias. Sin embargo, el toque de ingenio que ha puesto mi entrenadora Mirian Ferrer, muy talentosa, y el trabajo de Yuniol Kindelán, hacen que yo salga triunfante».

Dueña de marcas personales de 11.40 segundos en 100 metros; 23.03 en los 200 y 51.77 en los 400 la convierten en una deportista excepcional.

Omara Durand presentó credenciales y estará en la final de Tokio 2020

Omara Durand Elías (Santiago de Cuba, 26 de noviembre de 1991) es una deportista discapacitada cubana, categoría T 13 (débil visual). Especialista en 100, 200 y 400 metros planos, es campeona parapanamericana, paralímpica y recordistas del mundo. En 2018 fue elegida diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Desde pequeña se inclinó por la práctica del atletismo en la escuela primaria y luego en la ESPA (Escuela Provincial de Perfeccionamiento Atlético). Licenciada en Cultura Física, ingresó a la preselección nacional en el año 2007.

Santiaguera Omara Durand: por el amor del pueblo

Carrera deportiva

2007-2008

En 2007, con sólo 15 años participó en el Campeonato Mundial para Ciegos y Débiles Visuales, disputado en Sao Paulo, Brasil donde ganó los títulos en 100 y 200 metros. Ese año se titularía también campeona parapanamericana en Río de Janeiro.

Con sólo 16 años era la favorita para ganar la Paralimpiada de Beijing, pero sufrió una ruptura de miofibrilla en el muslo derecho que acarreó consigo deudas en los entrenamientos y la llegada a la sede un lejos de la forma óptima. Para colmo de males corriendo los 400 en el Nido de Pájaro sufrió una distensión muscular que la trastocó psicológicamente y la vetó de escalar al podio de premiaciones.

Santiaguera Omara Durand, Pentacampeona Paralímpica, con 2 de las 5 doradas cubanas en Grand Prix en Túnez

2011-2012

El 26 de enero de 2011 logró la medalla de oro en los 200 metros en la categoría T-13 del Campeonato Mundial de atletismo para ciegos, débiles visuales y limitados físico-motores de Christchurch, Nueva Zelanda, con tiempo de 24.24 segundos para romper el récord universal de 24.45, implantado por la estadounidense Marla Runyan en 1995; también rompió la cota para la justa de 25.56 segundos, conseguida por la rusa Olga Tchourkina en 1994. La medalla de plata fue para la marroquí Sanae Benhama, con registro de 25.35 segundos, y el bronce para la surafricana Ilse Hayes, con crono de 25.54.

Ese mismo año rompió el récord mundial en los 100 metros planos categoría T-13 durante las competencias de atletismo de los [[IV Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011, cuando detuvo los relojes en los 11.99 segundos, convirtiéndose en la primera mujer de su categoría que rompe la barrera de los 12 segundos. La anterior primacía del orbe estaba en poder de la estadounidense Marla Runyan, 12.28 segundos, impuesta el 1 de enero de 1996 en Irvine, Estados Unidos. En la final derrotó ampliamente a sus rivales, dejando en plata y bronce a las brasileñas Viviane Soares (13.05), una jovencita de sólo 16 años y a su compatriota Joana Helena Silva (13.28).

Su desquite paralímpico llegó el 3 de septiembre de 2012 cuando ganó la medalla de oro en los 400 metros T-13 (débiles visuales) en los [[Juegos Paralímpicos de Londres 2012 XIV Juegos Paralímpicos de Londres 2012, con tiempo de 55.12 segundos, récord paralímpico, la santiaguera se coronó pese a ser ubicada para partir desde un desfavorable carril ocho en la pista del Estadio Olímpico de Londres. Tres días después el 6 de septiembre conquistó su segunda medalla de oro con tiempo de 12 segundos en los 100 metros planos, categoría T13 (débiles visuales), y quedó a sólo una centésima de su récord mundial, conseguido en los IV Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011

2013-2016

El 10 de agosto de 2015 obtuvo la medalla de oro en los 100 metros, categoría T12 con tiempo de 11.86 segundos, implantando récord mundial en los V Juegos Parapanamericanos de Toronto, Canadá. El 12 de agosto se agenció su segunda medalla de oro, la de los 400 m T12 con tiempo de 56.96 segundos. El 14 de agosto en su quinto día consecutivo de competencias y a pesar de una leve dolencia en su muslo izquierdo Durand apretó el paso a 50 metros de la meta para sacar el histórico registro de 23.67 que contituyó un nuevo récord y su tercer título en este certamen.

Completamente fuera de liga, el 23 de octubre obtiene medalla de oro, imponiendo récord con tiempo de 53.05 segundos en los 400 metros, categoría T 12 en el Campeonato Mundial de Atletismo para discapacitados en Doha, Catar El 25 de octubre se agencia su segunda medalla de oro en este evento, con nuevo récord del orbe de 23.03 segundos en los 200 metros, categoría T 12 (débiles visuales profundos), rebajando la marca impuesta el día anterior en eliminatorias de 23,38 en el segundos, en el estadio Suhhaim Bin Hamad. El 28 de octubre en ese mismo escenario obtiene su tercera medalla dorada y cuarto récord del mundo en los 100 m T12 (débiles visuales profundos) con tiempo de 11.48 segundos, mejor que su anterior primacía del orbe de 11.65, conseguida en agosto pasado en los V Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, Canadá, integrando la nómina de multimedallistas que más han brillado en la pista del estadio Suhaim Bin Hamad.

En los Juegos Paralímpicos que se efectuaron en Río de Janeiro, Brasil en septiembre de 2016 obtuvo medalla de oro e implantó récord mundial con tiempo de 11.40 segundos en el Estadio Olímpico Joao Havelange en una prueba de 100 m T12 (débiles visuales profundos) antecedida por primacías para los juegos en eliminatorias y semifinales, ratificándose como la mujer discapacitada más rápida del mundo al mejorar los 11.48 que le dieron el título en capital catarí. El 12 de septiembre de nuevo con récord paralímpico de 23.05 segundos, la velocista cubana conquistó la medalla de oro en los 200 metros categoría T12 (débiles visuales profundos), su segundo título en el atletismo de la cita de Río 2016 El 17 de septiembre se impuso en la final de los 400 metros con récord mundial al cronometrar un tiempo de 51.77

Omara Durán

2017-2021

El 19 de julio se alzó con su primera medalla de oro en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Londres, Gran Bretaña, al imponerse en los 100 metros categoría T12 (débiles visuales profundos). Antes se había agenciado los 200 y 400 metros planos, pero sin recibir premios a causa de la baja cifra de inscritos. La cubana hizo 11.52 segundos en la última prueba de este martes en el estadio Olímpico del Parque Reina Elizabeth.

Como parte de su preparación para los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 tomó parte en el Grand Prix de Paratletismo en Bydgoszcz, Polonia. En esa lid se impuso en 100 y 200 metros e hizo las marcas clasificatorias necesarias para estar Lima

Formó parte de la selección que representó a Cuba en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, en los que alcanzó medalla de oro en los 200 metros de la categoría T12 (débiles visuales profundos) con tiempo de 23.67 segundos. Dos días después se impuso en los 100 metros de esa categoría con 11.76 segundos, su mejor tiempo de la temporada, y finalmente cerró con su tercer título, al correr los 400 metros T12 (débiles visuales profundos) en 52.51 segundos, nuevo récord parapanamericano y bastante cerca del 51.77 que constituye la primacía mundial desde los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

El 9 de noviembre de este año obtuvo la medalla de oro en los 400 metros T12 (débiles visuales profundos) del Campeonato Mundial de Paratletismo efectuado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde dio la vuelta al óvalo en 52.85 segundos para entrar por delante de la ucraniana Oksana Boturchuk (56.02), y la venezolana Greilyz Villarroel (58.66), plata y bronce respectivamente. Dos días después se impuso en los 100 metros con tiempo de 11.66 segundos, mejor marca del año al bajar en 10 centésimas la de los VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019, dejando en segundo lugar a la española Adiaratou Iglesias con 11.99 segundos. Al siguiente día alcanza de nuevo el oro en los 200 metros categoría T12 (débiles visuales profundos), con 23.57 segundos, su mejor marca del año, en un evento que le vio igualmente inalcanzable en las otras dos distancias, por lo que volvió a lograr la trilogía dorada en los campeonatos mundiales de paratletismo. La antillana mantiene su invicto en 100, 200 y 400 metros desde la edición de Christchurch, Nueva Zelanda, en 2011, y ya acumula 11 medallas de oro en estas lides

El 18 de marzo de 2021 compitió en el Grand Prix de Paratletismo de Túnez, uno de los eventos puntuables para el ranking clasificatorio a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, dominando los 100 metros de la categoría T12 (débiles visuales profundos) con tiempo de 11.97

Omara Durand presentó credenciales y estará en la final de Tokio 2020

Integra la selección cubana que asiste a los XVI [[Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 efectuados este año 2021 debido a la COVID-19, donde inició su actuación el 30 de agosto clasificando a la final de los 400 metros en la categoría médico-funcional T12 (débil visual profundo), con tiempo de 55.33 segundos, su mejor marca del año en la distancia, algo lejos de su récord mundial y paralímpico de 51.77, impuesto en la cita precedente de Río de Janeiro 2016