Movilización contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba estremece este domingo

Contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba- Desde las ciudades de Bayamo y Villa Clara, cientos de jóvenes cubanos se unieron al reclamo, que también llegó hasta varios países solidarios con la Revolución cubana.

Una jornada por el fin de esta política genocida de Estados Unidos contra Cuba y a favor de los puentes de amor fue convocada para este 30 de enero por organizaciones y movimientos solidarios con Cuba en varias partes del mundo.

A 60 años de la infame Orden Ejecutiva 3447 que oficializó este acto inhumano del país norteño, la solidaridad de organizaciones internacionales no entiende de fronteras y alzan sus voces a favor del pueblo cubano. El bloqueo significa un escollo para adquirir en mercados de terceros países algunos productos y equipamientos fabricados por empresas subsidiarias de EE.UU., o que contienen un porciento de componentes, partes o software estadounidenses.

#SantaClara y #Bayamo se movilizan contra el #BloqueoEEUU. También hermanos de muchas ciudades del mundo tienden #PuentesDeAmor hacia #Cuba este domingo. Ya suman #60DeResistencia y no nos vamos a cansar de exigir el fin de una política atroz y obsoleta. #EliminaElBloqueo pic.twitter.com/RcHbCc7tdc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 30, 2022

Además, para Cuba resulta cada vez más difícil encontrar instituciones bancarias o financieras internacionales dispuestas a recibir, convertir, tramitar o procesar el efectivo en moneda estadounidense como resultado de los efectos extraterritoriales del bloqueo.

En la web Siempre con Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los pueblos anunció el inicio de la campaña «Toneladas de Solidaridad contra el Bloqueo», lanzada por las 57 organizaciones que conforman el Movimiento de Solidaridad con Cuba en el estado español, labor que continuará con la entrega de varias donaciones, a través de varios puertos, desde enero hasta el 26 de julio de 2022, fecha en que el pueblo cubano celebra el Día de la Rebeldía Nacional.

Este 30 de enero en #Bruselas retumbó el clamor por el fin del bloqueo contra #Cuba y por los #PuentesDeAmor en un claro ejemplo de #60DeResistencia pic.twitter.com/ja1IxfLhuw — Embacuba Bélgica (@EmbacubaBelgica) January 30, 2022

Desde Estados Unidos, por otro lado, la iniciativa No Embargo Movement (conocido por las siglas NEMO) reúne esfuerzos para eliminar esa política de asfixia contra la Isla.

Desde su creación el 28 de enero de 2021, los activistas de NEMO escribieron, recibieron y difundieron cerca de 96 000 publicaciones, más de 913 000 comentarios y participaron en unos 400 actos de solidaridad con Cuba, incluyendo 80 caravanas en siete estados y en varios países, enumera un comunicado de Prensa Latina.

Connacionales residentes en Italia y amigos de #Cuba construyen #PuentesDeAmor y exigen el fin del bloqueo que golpea a esta Isla hace 60 años. #EliminaElBloqueo#60DeResistencia 🇨🇺💪 pic.twitter.com/YK2BBRhio0 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) January 30, 2022

Desde #Tunez 🇹🇳 amigos de #Cuba 🇨🇺 apoyan esta jornada de caravanas contra el bloqueo y por la construcción de #PuentesDeAmor.



Son #60DeResistencia. Nuestro reclamo es: #EliminaElBloqueo pic.twitter.com/mnhHQcYYX9 — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) January 30, 2022

DESDE CUBA EL ACOMPAÑAMIENTO AGRADECIDO

SANTA CLARA. —El pequeño Ángel Luis Nápoles no quiso quedarse en casa este domingo. Junto a su papá Jose Luis, fue uno de los cientos de villaclareños que desafió las bajas temperaturas y se sumó a la caravana de solidaridad y amor que condenó de manera unánime el genocida bloqueo que hace sesenta años pretende asfixiarnos y hacernos rendir.

«Vine porque me parece injusto que no nos vendan medicinas o materiales para los niños ciegos, como me explicó mi maestra», dijo el infante de apenas ocho años, quien levantó con fuerza la banderita cubana que portaban en su mano izquierda para expresar: «Abajo el bloqueo».

Y como Ángel Luis, todos los jóvenes, estudiantes y trabajadores que participaron en la marcha que partió a las 9.00a.m. desde la Carretera Central y circunvalación, banda Placetas y concluyó en el Complejo Escultórico Comandante «Ernesto Che Guevara», pudieran contar una historia distinta acerca de cómo han sido afectados por la irracional política iniciada en febrero de 1962 mediante la Orden Ejecutiva 3447 que oficializó ese acto inhumano del país norteño.

En ciclos, autos, patinetas, triciclos, guaguas, camiones y hasta caballos, los villaclareños se sumaron a los bayameses, y a las miles de personas solidarias con Cuba en diferentes ciudades del mundo, que también marcharon este domingo contra la infamia.

Portando banderas cubanas, de 26 de Julio y de las organizaciones políticas y de masas, el compacto pelotón multicolor demostró de manera contundente la decisión irrevocable de resistir el bloqueo el tiempo que sea necesario, y hacerlo de manera creativa, como ha pedido el Primer Secretario delo Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En Vivo 🎥| Caravana a favor del levantamiento del bloqueo desde la ciudad de #Bayamo.#EliminaElBloqueo#60DeResistencia https://t.co/wbyl3yHuAC — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) January 30, 2022

Autor: Ángel Freddy Pérez Cabrera | freddy@granma.cu