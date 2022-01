Honduras y su primera presidenta electa (+ Video)

Posted in

Honduras y su primera presidenta electa, Xiomara Castro

Este 27 de enero está programado que asuma la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, quien ganó los más recientes comicios con un 51,12 % de los votos, en coalición con agrupaciones políticas, encabezada por su partido Libertad y Refundación (Libre).

Eso debe ocurrir hoy, pero 72 horas antes, en pleno salón parlamentario, donde debía dirimirse lo ya supuestamente resuelto en cuanto a quien debía asumir la nueva presidencia del Congreso, una verdadera batalla, entre empujones y trompones, evidenció cuán difícil es el entorno en ese país centroamericano.

Insólito pero real, el Parlamento de 128 diputados llega a este día con dos directivas, ya que en lugares diferentes de la capital hondureña, en la misma jornada, se proclamaron dos presidentes del Congreso: Luis Redondo, propuesta de la mandataria electa, y el otro, Jorge Cálix, salido de otros partidos, y al que se unieron también 18 diputados de Libre, en abierta confabulación política.

Algunos tildan la situación como un pretendido golpe de Estado contra la gobernante, otros refieren que esa será la tónica en un escenario político fragmentado y con una derecha que ha perdido la presidencia pero no el poder económico y su influencia, no solo local, sino hacia centros de poder que apuestan a la desestabilización política, siempre que sea algún sector de la izquierda el beneficiado por el voto popular.

No obstante, en este contexto, Luis Redondo informó la víspera de una llamada que le hizo la embajada de Estados Unidos en Honduras, con el pedido de una reunión.

Dijo que, de momento, no sabe cuáles serán los temas a tratar en esa cita con la legación estadounidense. «Lo desconozco todavía, solamente recibí una llamada para podernos reunir y hablar», explicó.

El ahora opositor Partido Nacional, liderado los últimos ocho años por un cuestionado presidente como Juan Orlando Hernández, ha optado por la figura de Jorge Cálix, para presidir el Congreso, mientras la nueva mandataria no avala dicha propuesta, ya que su partido, Libre, tiene el compromiso con las agrupaciones aliadas de nominar para el cargo a Luis Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Especialistas en la situación hondureña coinciden en que tanto el Partido Nacional como los grupos económicos en torno a él temen, desde ya, a la posible afectación en su vida política, ante la anunciada medida de la nueva Presidenta, en cuanto a la derogación de leyes que sustentan los beneficios económicos de la alta burguesía y que resultan vitales en la prometida lucha contra ese mal enquistado en sectores determinantes de la política del país, como es la corrupción.

No fue casual, entonces, la reciente riña en el hemiciclo parlamentario, ni la ausencia de 18 diputados que habían comprometido su voto a favor de Luis Redondo para dirigir el Congreso, lo que fue calificado por la propia Xiomara Castro como una traición.

En mi opinión esta escena no ha terminado, y la toma de la batuta gubernamental este 27 de enero, por la recién elegida Xiomara Castro, será un capítulo más y quizá el comienzo de nuevas batallas desestabilizadoras por parte de una oligarquía encaprichada en no abandonar el poder y estimulada por quienes, en lo interno y allende las fronteras, no ven con agrado a una dirigente de la izquierda sumando poder en una América Latina necesitada de ello, en contraposición a los poderosos entes económicos y gubernamentales que optan por seguir considerándola como su patio trasero.

EN CONTEXTO

El triunfo electoral de Xiomara Castro tributa positivamente al balance político regional a favor de las fuerzas progresistas y de izquierda.

Cuba manifiesta su disposición y compromiso de avanzar y ampliar las relaciones bilaterales para el beneficio de ambos pueblos hermanos.

Cuba respalda las aspiraciones del pueblo hondureño por construir un futuro de prosperidad para el país centroamericano bajo el liderazgo de la Presidenta y las fuerzas populares que acompañaron su victoria.

El destino del país corresponde decidirlo únicamente al Gobierno y al pueblo hondureños, en ejercicio de su soberanía.

Las brigadas médicas cubanas permanecieron en Honduras durante más de 20 años a partir de 1998, después de las afectaciones a ese país, provocadas por el huracán Mitch.

