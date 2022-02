Desafían forestales santiagueros bloqueo del gobierno de EE.UU.

Posted in

Audio: Camilo González Guerra

Forestales santiagueros resisten y avanzan, a pesar del bloqueo. Aquellos quienes no reconocen que el genocida e inhumano bloqueo yanqui no existe, sepan que ése engendro diabólico es real y nos toca a cada minuto, de cualquier forma y manera.

Siembra para asegurar mejor producción de alimentos en la agricultura en Santiago de Cuba.

Les ejemplificó, los trabajadores de la empresa agroforestal Gran Piedra Baconao, aunque en esta jornada celebran su día, produjeron hasta el cierre de mayo, hasta niveles de ventas sobre noventa toneladas de carbón para la exportación, sin embargo, debido al asedio y al cerco que el bloqueo impone, la exportación estuvo paralizada hasta la semana pasada en que pudieron sacar los primeros seis contenedores.

Cuente, además, la afectación en esas producciones que no salieron a tiempo para su destino, así pierden calidad sus producciones, y agregue, que los carboneros han tenido que confeccionar casas rústicas para almacenar el carbón por la falta de sacos.

Por si fuera poco, el bloqueo no permite adquirir hojas para aserrar en los distintos procesos, lo que obliga a innovar constantemente, para no parar la producción, pero también aplican variantes en las siembras, porque no cuentan con los bolsos específicos para hacer las posturas en los viveros.

Y aún así, los forestales de la santiaguera Empresa Gran Piedra Baconao, cumplen sus compromisos y y sus planes económicos, como saludo a su día y aumentan las producciones agropecuarias en las fincas.

Diseminados por los siete municipios que abarca la entidad, los forestales han aplicado medidas y variantes contra el covid-19 para mantener la vitalidad y porque cuentan con colectivos capaces, emprendedores, decididos y valiosos.

Como afirmaron directivos de la Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao, que será posible enfrentar los retos y desafíos y vencerlos.

Cierto es que hay problemas y dificultades que nada tienen que ver con el vil bloqueo, pero se resuelven y se solucionan sobre la marcha, expresaron los trabajadores forestales de Santiago de Cuba, princialmente, de la Empresa Agroforestal Gran Piedra Baconao, a los que felicito y reconozco desde estas líneas por el esfuerzo realizado en medio de tantas dificultades. ¡Felicidades forestales en su día!.

Día del trabajador forestal

Se creo el 21 de junio de 1975. Los festejos por este día coinciden con el primer día del verano y el mes más lluvioso en Cuba, cuando ya las posturas están en condiciones para ser llevadas a los campos y su siembra en esas condiciones germinan de la mejor manera posible.

Historia

A la llegada de los españoles a la mayor de las Antillas se calcula que el 90 por ciento de su superficie estaba cubierta de bosques. Para el año 1900 esta cifra había descendido al 54%, llegando a su mínimo valor en el año 1959 donde apenas un 14% de Cuba estaba cubierta de bosques.

En la actualidad a partir de un intenso Programa de Reforestación, la superficie boscosa del país cubre aproximadamente un 24,9% del total del territorio, resultando la más occidental de sus provincias, Pinar del Río con un 39,7%, la de mayor cobertura boscosa. Esta cifra representa aproximadamente un área de más de 450 mil hectáreas de las que poco más de 120 mil son plantaciones.

Principales especies

Las principales especies forestales endémicas o naturales en la provincia de Pinar del Río son el pino, la caoba cubana y el cedro y las introducidas son el eucaliptos, la teca, la majagua y la caoba de Honduras y la africana.

Sus principales usos se concentran en la producción de muebles a partir de las maderas preciosas, y en la producción de madera aserrada para construcciones y de madera rolliza para construcciones rurales, las otras especies.

Datos del centro- Servicios que brindan

Brinda asesoría a instituciones nacionales e internacionales y apoyo en la elaboración de estudios e investigaciones sobre temas de interés específicos de las mismas.

Imparten cursos de postgrado y conferencias en instituciones docentes como la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y otras universidades del país, así como participar en tribunales y tutorías de trabajos de grados. Contribuyen a la formación del personal especializado en la problemática internacional.

Niveles de producción

Los niveles de producción actuales en Pinar del Río constituyen aproximadamente el 50% de la producción del país, habiéndose alcanzado en el 2006 los siguientes resultados:

Madera aserrada ————————————- 103 002 m3

Madera rolliza ————————————– 200 000 m3

Resina de pino ————————————– 900

Toneladas Carbón Vegetal ————————————– 8 200

Toneladas Cujes para Tabaco ———————————– 4 millones

La infraestructura tecnológica de la provincia para la actividad forestal se concentra en ocho Empresas Forestales Integrales, dos Empresas Cafetaleras y una Empresa Apícola. La Industria Forestal se concentra en cuatro grandes Aserríos con una capacidad potencial de 75 000 m3 , lo que representa el 75% de la producción de madera aserrada de la provincia.

Las áreas plantadas son superiores a las áreas que se cortan anualmente. Teniendo en cuenta los volúmenes de madera en bolo que se extrae por hectárea (entre 80 y 100 m3 ), se planta aproximadamente dos veces lo que se corta.

#Cuba llegará al 33 % de índice de boscosidad en 2030. En el Día del Trabajador #Forestal, reconocemos el importante papel de quienes gestionan y preservan el patrimonio natural del país. #SomosCuba pic.twitter.com/l3HEtAu651 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 21, 2021

Investigación

La actividad de investigación se realiza prioritariamente en el Centro de Estudios Forestales de la Universidad de Pinar del Río, la Estación Experimental Forestal de Viñales, perteneciente al Instituto de Investigaciones Forestales del Ministerio de la Agricultura y el Centro de Investigaciones y Servicios Medioambientales (ECOVIDA) del CITMA.

La actividad en la rama forestal de la provincia de Pinar del Río ha jugado un importante papel para el desarrollo Forestal de Cuba. Más del 60% de los Doctores en esta especialidad del País se concentran en la Universidad de Pinar del Río.

En las aulas de dicha Universidad han egresado con el Título de Ingeniero Forestal 1773 estudiantes, de los cuales 177 son extranjeros procedentes de 25 países de América Latina, el Caribe y África. Aproximadamente 310 profesionales de alta calificación investigan en el país en líneas dirigidas al desarrollo Forestal. En la Provincia de Pinar del Río los principales logros se centran en el Centro de Estudios Forestales perteneciente a la Facultad de Forestal y Agronomía de la Universidad. Muchos de ellos llevan años de obtenidos y probados, no siendo introducidos en la práctica social por problemas financieros en la mayoría de los casos.

El 21 de junio, coincidiendo con el comienzo del verano, #Cuba celebra el Día del Trabajador Forestal q adquiere mayor dimensión hoy como parte d una gestión multisectorial y comunitaria q se integra con nuevos retos a la estrategia cubana para hacer frente al cambio climático. pic.twitter.com/ZddLhL26vu — Amigos de la Cmkc (@LaCmkc) June 21, 2021

Patentes

En los últimos diez años se han obtenido 5 Patentes como resultado de nuevas tecnologías, conducentes a los siguientes productos:

Carbón Activado.

Barniz Electroaislante y Tensoactivo a partir de la resina de pino Insecticida Natural FAPIL

Tableros de Partículas a partir del tallo de la planta de tabaco.

Procedimiento para la obtención de cera conífera y aceites esenciales, pasta clorofila-caroteno y residuo forrajero a partir del follaje de Pinus caribaea Morelet var. caribaea.

Solicitadas y en trámites para su obtención

Productos bioactivos obtenidos del follaje del Eucaliptus citriodora Hook.

Productos bioactivos obtenidos del follaje del Eucaliptus saligna Smith.

Productos bioactivos obtenidos del follaje del Pinus caribaea Morelet, var. caribaea.

Métodos para la extracción de compuestos fenólicos de la corteza de Eucaliptus pellita F. Muell empleando disolución de hidróxido de sodio.

Métodos para la extracción de compuestos fenólicos de la corteza de Eucaliptus saligna Smith.

Métodos para la extracción de compuestos fenólicos de la corteza de Eucaliptus citriodora Hook.

Trabajadores forestales en el uso controlado de los recursos naturales de la Sierra Maestra.

Producción

La producción de Software ha tenido resultados de apreciable impacto para la economía del territorio, destacándose por su nivel de aplicación los siguientes:

Sistema Integrado para el manejo de Bases de Datos sobre Incendios Forestales (SIMBDIF). Tabla de Rendimiento y Surtido Maderable para la especie Hibiscus elatus Sw. Registro de plagas de las Orquídeas en Cuba (REPOC-2001).

En general, los resultados del trabajo científico-técnico han permitido en los últimos 10 años la obtención de importantes resultados, de los cuales alrededor del 70% han tenido repercusión en el Sector Productivo.

Perspectivas

Perspectivas de la Rama Forestal en la Provincia

Seguir elevando la superficie boscosa hasta la cota máxima que la actividad socioeconómica de la misma lo permita. Incrementar los niveles de eficiencia integralmente en la actividad Forestal a través de la implementación de resultados. Incrementar la competitividad de sus productos y elevar constantemente la preparación de sus valores humanos.

Reto

Introducir en la práctica social los resultados que se generan en los centros,fundamentalmente aquellos que generen fondos exportables o sustitución de importaciones. Para ello se requiere de socios comerciales que aporten financiamiento para el establecimiento de Producciones cooperadas o de Empresas mixtas.

Paralelamente, se abren nuevos horizontes para el desarrollo de las investigaciones en este sector, orientadas a la Valoración de los Servicios Ambientales que se prestan por los ecosistemas forestales, lo que incluye el turismo ecológico, el paisajismo, y el secuestro de carbono entre otros.

La provincia cuenta con dos Reservas de la biosfera en la Sierra del Rosario y Guanahacabibes, El Parque Nacional de Viñales y el Área Protegida de Mil Cumbres. Existe una masa crítica de conocimientos acumulada a partir de los resultados de la Investigación Desarrollo, muchos de los cuales han constituido Tesis de Doctorados, y son Patentes de Invención debidamente registradas.

Todos estos resultados han sido probados a escala piloto y los resultados obtenidos son altamente promisorios, no pudiéndose hasta el momento., fundamentalmente en los casos que constituyen Tecnologías de producción a partir de los Productos no Maderables del Bosque., ser introducidos a escala industrial por la carencia del financiamiento requerido para estos menesteres.

La Fuente de Materias primas existentes en Pinar del Río, el valor de los resultados científico tecnológicos generados por el Sector I+D, y los niveles de preparación y profesionalidad de los valores humanos con que cuenta la Rama Forestal en la Provincia garantizan las bases para el establecimiento de líneas productivas con financiamiento nacional, o de futuros Negocios con Inversionistas extranjeros en condiciones ventajosas para ambas partes.

Resultados obtenidos

La gama de resultados va desde el diseño de tecnologías para la producción de tableros a partir de partículas de los tallos de plantas de tabaco, y de muebles encorvados y encolados con chapas de eucaliptos u otras especies, hasta la producción de insecticidas, pasta clorofila caroteno, barnices electroaislantes y otros productos contando como materia prima el follaje del pino.

Se incluyen otras tecnologías entre la que destaca la diseñada para la producción partiendo del aserrín, de carbones activados con fines industriales y como paliativo a los graves problemas medioambientales que ocasionan los grandes volúmenes de aserrín producidos.