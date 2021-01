Y llegó Santiago con sus Avispas después de 10 años fuera de los play off

Posted in

Santiago de Cuba con sus Avispas acaricia boleto a los playoffs beisbolero 2021

Santiago.- La buena nueva de la postemporada es que en ella estarán tres de los considerados los cuatro grandes de las 60 ediciones de los clásicos cubanos: Industriales, Pinar del Río y Santiago de Cuba, solo faltaría Villa Clara, cuya pobre actuación impidió que el cuarteto volviera a estar en los play off

Estadísticas: Primer y Segundo Tercios para las Avispas en la Serie 60 de Béisbol Cubano

Santiago de Cuba por el último boleto al play off frente a la Isla de la Juventud

Finalmente los Toros verán la postemporada de la pelota cubana desde la barrera, al terminar su larga agonía, pues Santiago de Cuba hizo su tarea al barrer a los combativos Piratas pineros, con lo cual saltaron hasta la cuarta plaza de la tabla de posiciones.

Si bien la salida de los agramontinos, subcampeones de la pasada edición, califica para muchos como la gran sorpresa, la llegada de las Avispas es bienvenida, pues se trata de uno de los grandes de nuestras series nacionales.

La doble victoria indómita, además, clarificó los pareos de cuartos de final, a pesar de que resta un resultado de los juegos reprogramados, el que escenificarán hoy Pinar del Río e Industriales.

Si ganaran los Vegueros, entonces el líder Sancti Spíritus se mediría con Industriales; Granma enfrentaría a Cienfuegos; Matanzas a los pinareños, y Santiago de Cuba a Las Tunas, con la condición de home club para los primeros, por ocupar los puestos del uno al cuatro en la fase regular.

De ganar los Azules, la fórmula de cuartos de finales pondría frente a frente a los del Yayabo y a los de la tierra del mejor tabaco; los Alazanes chocarían con los de la capital; los Cocodrilos serían adversarios de los Elefantes, y se mantendría el duelo entre Avispas y Leñadores.

Aunque el camino está ya despejado, y conocemos a los caminantes que continúan rumbo al título, aún el enigma no está totalmente descifrado, y no lo tendremos hasta el out 27 de este miércoles.

La buena nueva de la postemporada es que en ella estarán tres de los considerados los cuatro grandes de las 60 ediciones de los clásicos cubanos:

Industriales, Pinar del Río y Santiago de Cuba, solo faltaría Villa Clara, cuya pobre actuación impidió que el cuarteto volviera a estar en los play off, algo que no ocurre hace 13 años, desde la contienda 2007-2008.

Y llegó Santiago con sus Avispas después de 10 años fuera de ls play off

Por: Oscar Sánchez Serra