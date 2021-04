Posted in

Realidades construidas vs. percepción común. La Huelga de hambre de UNPACU invita en Santiago de Cuba a comer yuca, fongo, croquetas, malanga, tomates y mucho más. Pueden venir las mujeres, que José Daniel Ferrer García paga con dólares estadounidenses.

Por: Yuzdanis Vicet Gómez

Realidades construidas- El mundo moderno nos bombardea diariamente con un cúmulo de informaciones, basta con conectarnos a Internet y nos llegará “de todo”, nos toca a los internautas discernir entre las descripciones de la realidad objetiva y las que se desprenden de construcciones mediáticas con el fin de confundir o distorsionar la percepción de un hecho social.

Sé que muchos de los que ahora leen estas líneas, ya saben a qué hecho me refiero, pues pululan en las redes (sobre todo en las plataformas Facebook y YouTube) decenas de videos, fotografías y textos que durante los últimos 15 o 20 días, intentan describir una “huelga de hambre y un cerco policial” que a decir de sus protagonistas, acontecen en el reparto santiaguero de Altamira.

Unpacu-27N- José Daniel Ferrer confesos.

Unpacu y 27N, un amor lleno de traiciones entre sí

Unpacu-27N, 2 «focos subversivos» en la misma jaba

Unpacu-27N- José Daniel Ferrer confeso mercenario al servicio de Estados Unidos, busca protagonismo y aunque lo defiende el 27N, éste No lo observa con agrado en la subversión anticubana.

En ese populoso reparto radica la “sede”, el “centro de operaciones” o como usted lo entienda mejor, de la reducida, impopular y descaracterizada “oposición” una palabra que si bien tiene numerosos sinónimos de lo que hacen con su conducta mercenaria (obstáculo, impedimento, traba, barrera, estorbo, obstrucción…), políticamente no debería usarse en este caso.

Descrito el escenario y los protagonistas vamos al grano:

Sobre la huelga de hambre no hay mucho que decir, ni siquiera es necesario entrar en el detalle de que si alguien llevaba comida o no, es suficiente decir que estamos en presencia de un humano “excepcional” que luego de 20 días sin ingerir alimentos tiene fuerzas para hacer alocuciones en las directas que divulga por la redes sociales, recibir visitas e intercambiar con sus iguales, una persona que no pierde masa muscular o movilidad, ni coherencia y fluidez al discursar.

UNPACU en la Huelga de las Croquetas



UNPACU- No existe y jamás hubo «huelga de hambre» en el nido de la mal llamada #UNPACU en calle 9, entre E y G, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, como evidencian no pocos videos compartidos en las redes sociales.

¿Es imposible para la policía cerrar un entrecalle común y corriente de una barriada santiaguera? O no existe tal cerco, porque los mismos “cercados” han difundido las imágenes con sus visitantes; tampoco voy a entrar en detalles de quiénes los visitan.

Lo que me interesa ahora es entender cómo es que vulneraron un “dispositivo de seguridad tan cruel y despiadado que aísla de sus seguidores a un hombre que no come hace 20 días” la verdad es que el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica ICAIC, se ha perdido tremendo talento en Altamira. Creo que era mejor que viajara de Palmarito de Cauto a Hollywood, a saber si allá recibiría tanta atención por sus números.

. una lógica ilógica, una huelga de vergüenza llevada a escena por quien sí sé que ordena dar golpizas, que golpea mujeresA mí no me costó entender que no se trata de una información objetiva, que describa hechos reales, sé que para usted tampoco será difícil desconstruir una lógica ilógica, una huelga de vergüenza llevada a escena por quien sí sé que ordena dar golpizas, que golpea mujeres y que distribuye ganancias bajo la premisa de que: el que reparte coge la mayor parte.

Más sobre las realidades construidas por UNPACU en Santiago de Cuba

Cuba denuncia mentirosa campaña desde Estados Unidos a favor de contrarrevolucionario y revela pruebas de sus delitos

Autores: Juan Diego Nusa Peñalver | internet@granma.cu

Enrique Moreno Gimeranez | enrique@granma.cu

José LLamos Camejo | internet@granma.cu

7 de febrero de 2020 15:02:42

Desde que se detuviera al contrarrevolucionario y delincuente José Daniel Ferrer García, el gobierno de los EEUU y sus lacayos han desatado una campaña de descrédito contra el sistema judicial cubano.

Los hechos y testimonios que se publicaron en redes sociales, luego de la denuncia pública que se realizara, confirman su culpabilidad en los hechos que se le imputan y en otros.

La verdad de Cuba una vez más echó por tierra la campaña de descrédito contra el sistema judicial de nuestro país, desatada por parte del gobierno de Estados Unidos y sus secuaces desde que se detuviera al contrarrevolucionario y delincuente José Daniel Ferrer García.

Pruebas contundentes fueron mostradas en la noche de ayer en un reportaje del NTV, con hechos y testimonios que se publicaron en redes sociales, luego de la denuncia pública que se realizara el 27 de noviembre de 2019, y que confirman la culpabilidad de Ferrer García en los actos que se le imputan y en otros.

La mentira contra Cuba tiene piernas cortas

En el material televisivo se muestra nuevamente el video del momento de autoagresión de Ferrer contra una mesa, que demostró que las lesiones que había denunciado fueron propinadas por él mismo, luego de la detención.

Tras hacerse pública la denuncia, los enemigos de la Revolución dijeron que era un montaje, entre ellos la mal llamada Televisión Martí. Pero, desde hace tiempo aparecen evidencias y testimonios que una vez más desenmascaran al contrarrevolucionario, no solo de los residentes en Cuba, sino también en Estados Unidos.

Revelador fue el video con declaraciones de Abel López Pérez, cubano residente en EE.UU., quien cuestionó la conducta de Ferrer al portar armas. «No me vengas a decir que es un arma de juguete, y a justificar que es un arma de juguete. Te repito, sácale un arma de juguete a un oficial de la policía aquí en EE.UU., a ver cuál va a ser su respuesta», expresó.

Además, en el material televisivo fueron publicadas imágenes del propio José Daniel Ferrer portando un fusil.

Alejandro Hernández Real, también residente en Estados Unidos, manifestó: «Ah, es verdad que ha abusado de algunas gentes. Es verdad que tiene un espíritu de dictador. Es verdad que se ha metido en problemas, delitos comunes, con gente de su organización, gente que ha ido a exigirle dinero que no ha pagado. No es un secreto para nadie. Vuelvo y digo, dónde está la gente de Unpacu.

«Ustedes saben por qué no lo siguen, entre otras cosas, porque cómo él me puede justificar a mí los 10 000 dólares que se le envían todos los meses a él», se preguntó Hernández Real.

Impactante fue el momento en que se difunde la grabación de una de las reuniones del delincuente José Daniel Ferrer García con integrantes de su supuesta organización –estos últimos enmascarados–. Se señala a un miembro del grupo en ese encuentro y se publicó el contundente testimonio de su madre Solange Claramut, vecina de José Daniel Ferrer:

«José Daniel, tú sabes también que uno de los encapuchados que salió en el televisor es mi hijo Enmanuel, a quien tú le pagaste para que dijera que, mediante Aurora Sancho, la Seguridad del Estado le había dado un dinero para que le pagaran, para que te golpearan, cosa que es mentira porque tú lo que no tenías era noticias. Y luego los engañaste y no le pagaste el dinero».

Abel López Pérez agregó que «cuando mandaba a hacer un video de uno o dos minutos en cada provincia del país, mandaba a los coordinadores a hacer un video de un minuto, a sacar un cartel, a gritar en una esquina, a esconderse rápidamente, editarlo y venderlo como una manifestación de la Unión Patriótica de Cuba en toda Cuba –Unpacu-».

Los argumentos de Roberto García Cabrejas, residente en Estados Unidos, ponen en duda la propia conducta de Ferrer para lograr sus propósitos contrarrevolucionarios: «La Revolución no se tumba dando golpes a la locura en una mesa, incluso en una mesa revolucionaria».

Abel López Pérez consideró que José Daniel Ferrer puede recibir un premio, «yo le daría el premio de la actuación. Tremenda actuación, digno de un Óscar». Mientras que el joven Alejandro Hernández Real ironizó con la idea de que él pensaba que iban a sacar un cadáver de las celdas. «Na´mentira, yo sí sabía que no. Muchos de ustedes sí. Muchos de ustedes pensaron: pobrecito, está desaparecido, que esto, que lo otro. Y al tipo lo estaban yendo a ver, llevándole compotas y to´ el cuento ese. Tienen que detenerse. Tienen que parar».

¿De dónde viene el montaje?

Claro, el verdadero montaje se dirige desde Estados Unidos al más vil estilo de representar una obra de teatro. Sus títeres o principales personajes en el show siguen siendo Luis Almagro, secretario general de la oea; Marcos Rubio, senador de Estados Unidos; Mara Tekach, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana; Lincoln y Mario Díaz-Balart, congresistas y miembros de la comunidad anticubana en Miami.

Todos registran un arsenal de acciones contra Cuba y defienden el discurso de que Ferrer es inocente. El ejemplo más reciente es Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de ee. uu.: «Hoy me uno a las voces de todo el mundo, que piden la liberación del defensor cubano de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, al cumplirse cien días», expresó.

¿ Qué es una huelga de hambre? Miren aquí.

#SantiagodeCuba

#CubaEsNuestra

#teleturquinoaldía

El material televisivo precisó que para dirigir un grupúsculo contrarrevolucionario hace falta un financiamiento. Y es aquí donde interviene un canal, una productora «mágica» que cree que Cuba no es capaz de decidir su propio camino: Rosa María Paya Acevedo, fabricada como una supuesta líder de los Derechos Humanos.

No es casual que en un recorrido que realizara hace unos días por Bolivia, gozara de empatía con el Gobierno de facto que encabeza la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, quien anunció, horas después de esta visita, la suspensión de las relaciones diplomáticas con nuestro país.

«Una pequeña gira que ha sido solo a Bolivia y a Uruguay, y que sí ha tenido un alto impacto –se jactó Payá Acevedo–, el primero, el mayor de ellos, ha sido que en el día de hoy el gobierno constitucional de Bolivia, el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, ha anunciado que rompe relaciones (con Cuba)».

Con una campaña enfocada en la presión, y en lograr impunidad en el caso de Ferrer, se alimentan los bolsillos de la oea, parlamentarios inescrupulosos, otras organizaciones internacionales y los serviles que siguen viviendo del dinero del contribuyente estadounidense. A pesar de ello, siempre hay voces que defienden la verdad, y en esos mismos escenarios.

En el reportaje del Noticiero Estelar se mostró un video de las declaraciones de Manuel Pineda Marín, eurodiputado, quien reconoció: «Hoy nos traen un texto en el que instrumentalizan la detención y el proceso judicial, con todas las garantías, de un delincuente, acusado de secuestro, y con un largo historial de delitos…, incluido palizas a su exmujer embarazada de 36 semanas».

Aurora Sancho Gutiérrez, vecina de José Daniel Ferrer, ofreció también su testimonio en el reportaje de la Televisión Cubana: «Ferrer le daba golpizas y encerraba a Belkis Cantillo en un cuarto, por ahí le daba la comida como si estuviese en una selva. Lo conocí por boca de Belkis Cantillo y personas que iban allí y se comentaba todo aquello».

Pruebas contundentes

Están las pruebas, los testigos y actualmente José Daniel Ferrer García se encuentra bajo un proceso con todas las garantías legales, acusado por delitos de lesiones y privación ilegítima de libertad por atentar contra el ciudadano Sergio García González.

A seguidas el reportaje del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana desmontó otra campaña mediática, facturada al estilo del grupúsculo contrarrevolucionario que presume de nombrarse Unión Patriótica de Cuba, mediante el ciudadano Domingo Duvalón Hurtado, quien simuló haber recibido lesiones de la Policía Nacional Revolucionaria en una falsa trama urdida por Ferrer García, quien compró los supuestos servicios de Duvalón Hurtado por diez cuc.

Al respecto Duvalón Hurtado señaló: «Tú ves, todo esto que está aquí, señalando un copioso vendaje que cubre el tronco superior de su cuerpo y uno de sus brazos, fue una farsa para yo demostrarle a José Daniel de que él es un mentiroso», y muestra ante las cámaras el billete de diez cuc que le dio el mercenario José Daniel para comprarlo.

El reporte noticioso mostró otra cara conocida, la de Ana Olema Hernández, de la que dijo que luego de la denuncia que se le realizara de financiamiento a los hechos vandálicos asociados a los bustos de José Martí, dijo que no tenía nada que ver con ese asunto.

Sin embargo, el noticiero televisivo mostró un video que circula en las redes sociales, donde se ven juntos a Ana Olema y a Panter, uno de los vándalos, que profanaron los bustos del Apóstol.

Se denunció que Ana Olema se codea también con Ferrer, pues son lobos de la misma manada, y calificó a este último como un delincuente, que no puede tragarse su propio cuento y al que se le ofrece un trato humano sin montajes.

Puntualizó el locutor que, mientras continúa el proceso judicial contra estos elementos delincuenciales, algunos se benefician más y el resto solo reciben migajas.

«Cada acción se mediatiza en una falsa en la lucha por los Derechos Humanos y las supuestas libertades de un pueblo.

«Estados Unidos, como la potencia más agresiva del mundo, ya lo ha probado todo contra Cuba.

«La causa de los figurines como José Daniel Ferrer García se queda sin argumentos contra hechos y verdades muy serias», concluyó.

«La verdad no se ha de quedar sin decir», expresó José Martí. Cuba presenta ante el mundo su verdad, con pruebas fehacientes que desmontan otra campaña de mentiras del gobierno de Estados Unidos y sus asalariados.

