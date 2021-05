Imponen condecoraciones a miembros del campesinado cubano

Posted in

Por su abnegada labor a la vanguardia del campesinado cubano, un grupo de miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) recibieron la víspera, en el aniversario 60 de la organización, altas condecoraciones, en ceremonia solemne encabezada por el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De forma especial, se le entregó el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba, al campesino Osvaldo Felipe Armas Yero, asociado de la organización de base de la ANAP en la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Gabriel Valiente, de Jiguaní, Granma.

Fundador de la asociación, Armas Yero no pudo asistir a la ceremonia por motivos de salud, por lo que el homenaje fue recibido a su nombre por su hijo Rosendo Armas Castillo.

El Presidente impuso también la Orden 17 de mayo a cinco compañeras y compañeros con más de 30 años de fructífera faena en organizaciones de base y la dirección nacional de la ANAP.

En la ceremonia se otorgó la medalla Romárico Cordero a 41 cuadros y asociados a la organización con 20 años o más de labor ininterrumpida en la asociación del campesinado cubano, la que fue recibida, en representación de todos, por cuatro de ellos.

Como parte de las actividades por el nuevo aniversario de la asociación, su Buró Nacional reconoció con la Distinción Antero Regalado a 150 cuadros y asociados, y acordó instituir, por única vez, el Sello Conmemorativo 60 Aniversario de la constitución de la ANAP a 14 600 compañeras y compañeros que han dedicado parte de sus vidas al trabajo de la organización.

Yamila Sarduy Martínez, miembro del Buró Nacional de la organización, resaltó en las palabras centrales la coincidencia, este 17 de mayo de 2021, del aniversario 75 del asesinato del campesino Niceto Pérez García, de la firma en 1959 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de la Ley de Reforma Agraria, y de la constitución, en 1961, durante su primer congreso, de la ANAP.

En el acto nacional de imposición de condecoraciones estatales en saludo al aniversario 60 de la constitución de la ANAP, participaron los miembros del Buró Político, primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros del pcc; Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la organización campesina, y otros dirigentes del Partido, del Gobierno y de organizaciones sociales y de masas.

Campesinos- Cuando hace 65 años los integrantes de la Agrupación Católica Universitaria se propusieron realizar su famosa encuesta a los trabajadores rurales cubanos (1956-1957) –acaso el retrato más completo y mejor documentado de entonces sobre lo que pasaba en nuestros campos–, no les quedó otra opción que inventarse una manera muy rara para preguntarle a aquella gente por su nivel educacional.

«¿Ud. no sabe leer y escribir, no?», interrogaba textualmente el cuestionario, como queriendo disimular o en el mejor de los casos restar importancia al bochornoso trance que representaba para el guajiro reconocer un analfabetismo crónico, que la propia encuesta se encargaría de confirmar con pelos y señales: hacia 1957 el 43 % de los campesinos cubanos no sabía leer ni escribir y el 44 % no había asistido nunca a una escuela. Campesinos.

No fueron estos los únicos males que desenterraron los encuestadores: en la «próspera» Cuba de finales de los 50 solo el 0,8 % de las viviendas del campo era de mampostería, con techo de tejas y piso de cemento; el 63,9 no tenía ni inodoro ni letrina; el 85,5 se alumbraba con una chismosa y algo todavía más sorprendente: según el propio sondeo, sus habitantes pesaban 16 libras por debajo del promedio teóricamente aceptado, equivalente al 91 % de desnutrición.

En medio de un oscurantismo tan cruel como bien aprovechado, miles y miles de hombres y mujeres del campo –y también de la ciudad– habían optado a inicios de la década por encomendarse al Buzón de Clavelito, un espacio de Unión Radio, donde el poeta repentista villareño Miguel Alfonso Pozo, convertido en una suerte de brujo mediático, «curaba» los males de la Isla, ya fueran de salud, de dinero o de amor.

Muchos dicen –y la razón parece estar de su lado– que en buena medida la Revolución Cubana fue resultado directo de los problemas acumulados en el campo, los mismos que en 1953 había denunciado Fidel en ocasión de su apasionado alegato de La historia me absolverá, que luego vendría a refrendar el trabajo de campo de la Agrupación Católica Universitaria.

El más grande de todos pero no el único era que los mejores suelos del país no eran del país, sino de las compañías extranjeras que por décadas venían «tragando y tragando» tierra, como diría el trovador –las norteamericanas eran dueñas de casi 100 000 caballerías–, y que el 1,5 % de los propietarios concentraba más del 46 % del área nacional en fincas.

De transfigurar aquella realidad se encargaría la Revolución del 1ro. de enero de 1959, y todavía más, la del 17 de mayo del propio año, una revolución dentro de otra, que entregó la tierra en propiedad a quienes la trabajaban; reivindicó la sangre de Niceto Pérez, de Sabino Pupo, de Felino Rodríguez y de otros muchos; le cortó las alas al latifundio y en particular a la sacarocracia; acabó con la aparcería, el desalojo y el tiempo muerto, y les devolvió las esperanzas a aquellas almas que, en medio del desamparo y las artimañas, llegaron a confiar más en el agua milagrosa de Clavelito que en todos los políticos de la época.

Díaz-Canel entregó el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba al campesino Osvaldo Felipe Armas Yero. El homenaje fue recibido a su nombre por su hijo Rosendo Armas Castillo

Imponen condecoraciones a miembros del campesinado cubano

Autor: René Tamayo León | internet@granma.cu