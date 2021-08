Presidente cubano dialogó con Idalys Ortiz y Julio César La Cruz

Imagen web: Santiago Romero Chang

El primer Secretario del Comité Central del Partido cubano y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó la mañana de este sábado con la judoca Idalys Ortiz y el púgil Julio César La Cruz, tras sus relevantes actuaciones en los Juegos de la XXXII Olimpiada.

“No has podido entrenar a causa de la covid-19, has hecho una hazaña, estamos orgullosos de ti, te queremos mucho”, expresó el mandatario a la artemiseña por la vía telefónica en un ambiente de emoción y regocijo.

Inspiradora la actuación de nuestros deportistas, la plata de Idalis Ortiz, el bronce de Alba y el patriótico grito de #PatriaOMuerte de Julio César la Cruz en #Tokio2021 . He hablado por teléfono con ellos y les he ratificado el orgullo de #Cuba por sus atletas. #PonleCorazónA 🇨🇺 pic.twitter.com/DqiX1e78Lp

“Estamos seguros de que lo van a lograr (mejorar el color de las medallas del boxeo). Todo el mundo está siguiendo con mucha expectativa las actuaciones y esa victoria tuya fue muy buena para la gente aquí.

“Además el reconocimiento al esfuerzo tremendo por lo que significa con solo dos meses y un poquito de entrenamiento meterse en la final olímpica. Eso es una proeza”, reiteró Díaz-Canel a la cuatro veces premiada bajo los cinco aros, luego de que esta le augurara nuevos triunfos en las jornadas venideras.

Al intercambiar con La Cruz, el presidente cubano celebró su triunfo deportivo y dijo que la “actitud patriótica fue un regalo para este pueblo”.

Eso en alusión a la consigna de Patria o Muerte que el atleta pronunció tras eliminar al cubano nacionalizado español Enmanuel Reyes, quien había pronosticado “arrancar cabezas” y regalarse un Patria y Vida, en alusión al malintencionado tema musical empleado por enemigos de la Revolución desde Florida, Estados Unidos.

“Ustedes van a seguir ganando y dando medallas al país. Y van a mejorar el color de las medallas”, sentenció Díaz-Canel.

¡Gracias Idalys!

(Con información de Jit)

La japonesa Akira Sone la contempló callada. En medio de la alegría por ganar una medalla de oro esperada en su país, la nipona vio descender del tatami a una mujer que se le hizo sumamente difícil y durante casi nueve minutos la obligó a exigirse al máximo. A casi doce mil kilómetros, otra Isla también la observó en medio de la madrugada, porque en un país acostumbrado a seguir a sus campeones, Idalys Ortiz jamás está sola.

Por cuartos juegos consecutivos subió al podio en los más de 78 kilogramos del judo olímpico. No pudo vencer en el combate final, un desafío ante una mujer que la había dominado en tres ocasiones previas y que ahora le impuso un muro difícil de quebrar. Para Idalys, en cambio, no hay lamentos a esta hora.

“Vinimos acá a conseguir una medalla y eso está hecho —dice con una sonrisa conocida—, así que estoy muy contenta. Muchos vieron imposible este resultado, pero yo no. Me sacrifiqué y en apenas dos meses y medio me puse a punto para estar aquí, así que estoy satisfecha”.