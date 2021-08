Adiós al Periodista Raúl López Alvarado a sus 71 años de edad, Decano en CMKC, Radio Revolución

Adiós al Decano, el Periodista Raúl López Alvarado de CMKC

Texto, fotos y video: Santiago Romero Chang

Raúl López Alvarado, el Decano, se nos fue, inesperadamente a los 71 años de edad, y aún muchos colegas creemos falsa la noticia, al punto que hemos violado las medidas higiénico-sanitarias para ir más allá de la comunicación virtual, tratándose de un Amigo, Periodista, nuestro consejero diario, organizador por excelencia de nuestro sindicato en CMKC, el Redactor Mayor, el hombre pausado, muy observador, critico y muy cuidado con las cuestiones personales; la familia, incluso, de su vida, al punto que cuidó de ése tesoro hasta las últimas consecuencias que hoy nos resistimos creer.

En la última reunión de trabajo del Noticiero de la CMKC, nos alegramos al ver a Raúl López Alvarado, El Decano, muy activo, saludable, preocupado por la actualización sindical donde fue Tesorero, Organizador y Secretario General. Y es que él siempre estuvo al tanto de las alternativas para seguir adelante en la calidad del Noticiero Reportes, en el cual fue fundador y Redactor principal durante más de medio siglo. Yo vi muy preocupado por la actual situación de rebrote de la COVID-19 y los desafíos para el periodismo.

Adiós al Decano, el Periodista Raúl López Alvarado de CMKC

Raúl López Alvarado, el Decano, en Video, en reciente conmemoración de la familia radiofónica santiaguera.

Raulito, El Decano, se nombró así en twitter como fiel defensor de la verdad de Cuba Libre y soberana. Razones tuvo en su paso al frente en los duros momentos tras el triunfo de la Revolución. Y el mayor mérito profesional, entre tantos, fue como Educador, forjador, guía y consejero de varias generaciones de periodistas. Nunca se cansó, de ahí, muchos lo llamaban como El Profe.

Nuestro Decano, Raúl López Alvarado, nació el 6 de septiembre de 1950 y se graduó como Periodista en 1968. Desde 1979 estuvo muy consagrado a la Radio, en especial, CMKC, Radio Revolución.

Adiós al Decano, el Periodista Raúl López Alvarado de CMKC. Foto: Santiago Romero Chang

El Decano, Raúl López Alvarado de CMKC mereció la Distinción Felix Elmuza que otorga la Unión de Periodistas de Cuba -UPEC-; la Medalla Raúl Gómez García. La más alta condecoración que confiere el Sindicato Nacional de la Cultura; la Distinción 28 de Septiembre por su trabajo destacado en los Comités de Defensa de la Revolución y el Sello Distinguido de la Radio Cubana.

La CMKC en aras de la defensa de la salud de El Decano, autorizó su trabajo a distancia en medio de la actual pandemia. Desde su nueva morada en la calle Heredia realizó con éxito el teletrabajo y hasta llamaba siempre a sus colegas para preguntar por la familia, la salud o cualquier duda.

Raúl López Alvarado, periodista de la CMKC, Radio Revolución. Foto: Santiago Romero Chang

Escuchen a continuación su voz pausada, con tono adecuado, voz central, brillo, ritmo y cadencia en una de sus tantas crónicas que hoy quedan como parte del patrimonio de la radio cubana, en especial de la CMKC, Radio Revolución.

Audio: Raúl López Alvarado

«El amor se hace más grande y noble en la calamidad», escribió el escritor colombiano Premio Nobel de Literatura en la misma novela que hoy, con la actual situación sanitaria, pudiera rescribirse.

Raúl López Alvarado, el Decano, recibió el Premio de Periodismo Gloria Cuadras in Memorian.

Al extremo derecho, Raúl López Alvarado con los Periodistas reconocidos por la UPEC en atención a sus coberturas en medio de la covid-19. Texto y foto: Santiago Romero Chang

El primero a la izquierda, Raúl López Alvarado, en una de las tantas sesiones de preparación del noticiero Reportes, en el cual fue Redactor principal. CMKC, Radio Revolución en sus 90 cumpleaños. Foto: Santiago Romero Chang.

Adiós al Decano, el Periodista Raúl López Alvarado de CMKC. Foto: Santiago Romero Chang

Algunos comentarios en la red social por el deceso de Raúl López Alvarado, El Decano

· Hasta Siempre..Decano Yo nunca estaré preparada para despedirte. Sabía que algún día podía llegar este momento, pero yo no lo acepto, me niego a no contar con tu alegría, a que me falte tu presencia en el departamento informativo. Se que era difícil llegar a tu corazón, pero yo me las agencié para encontrar el camino y conectamos tanto que te convertiste en un integrante más de mi familia. Ninguno de nosotros estará a la altura de tus textos, de esas crónicas que roban el aliento y despiertan la admiración de todos. Con cada centímetro estremecido ante la pérdida de alguien tan amado como tú, duele la Muerte y No me resigno a que te hayas ido. Se me fue un amigo, un padre, un abuelo, de esas personas que llegan a nuestra Vida con un propósito…GRACIAS por tu compañía, tus enseñanzas, nunca olvidaré cada palabra y me aferraré a tus recuerdos para seguir adelante. Un día jocosamente te bauticé «El Decano» y así quedarás inmortalizado entre Nosotros. Emprende el viaje en paz, sabiéndote un hombre valioso, una cátedra del periodismo radial, aunque no te gustaba aceptarlo, porque te sobraba la modestia. CMKC jamás será la misma sin ti..Dios te tenga en la Gloria Raúl López Alvarado.

· ¡Vaya bien maestro! La tarea está hecha.Por Yuzdanis Vicet Gómez/ Foto: Santiago Romero ChangA Raúl López Alvarado lo conocí en persona durante el curso 1999-2000, cuando fui a CMKC para hacer mis primeras prácticas periodísticas, ya él era un experimentado y yo para entonces había escuchado su nombre en innumerables créditos de boletines, Crónicas y comentarios.En ese momento me di cuenta de que Raúl era poseedor de gran habilidad para las letras, dueño de una voz ideal para el medio radial y me supe afortunado de ser su discípulo; luego entre encuentros fortuitos o propiciados por la Unión de Periodistas de Cuba pude conocer de él otras cualidades no menos apreciadas.Supe de su educación puesta en práctica en cada interacción con las personas, de su vasta cultura y la utilidad de ese conocimiento a la hora de escribir, me di cuenta de que era en extremo sencillo con sus colegas y conocidos o con quien se tropezara por el camino; escuché de su vocación familiar, de su desvelo por el nieto que apenas pudo conocer, como si supiera que tenía poco tiempo.También entendí que para Raúl López Alvarado el mejor de los premios fue el cariño de sus colegas, el respeto y el placer de ver a las nuevas generaciones hechos o en proceso de ser buenos profesionales, no quería más, era suficiente para él.Aún activo en los pasillos y las PC de su segunda casa, de su “Radio Revolución” o desde su hogar aprovechando el teletrabajo para seguir aportando, Raúl se fue sin tiempo para descansar. Ahora se me ocurre que a los hombres así no se les llora, se les dice ¡Vaya bien maestro! La tarea está hecha.

· La tristeza se adueñó de mi está mañana, las palabras se cerraron en mi boca, porque la vida me dio uno de esos golpes tan duros. Raúl López Alvarado, mi maestro, mi padre. A él le debo tanto, sus consejos, su buen humor, su familia que la hizo mía. No te has muerto Rau, te creiste una vez más. Me queda el lindo recuerdo de haber puesto en mi voz, inmerecido uno de tus grandes escritos. Tu forma de escribir, tú talento inigualable seguirán presentes siempre. A donde quiera que ahora estés, gracias Raúl.

· Mi hermano del alma.La gente de la vieja guardia,como nos decíamos…….Por qué ahora….. Que tristeza Rauli…Tu ejemplo de excelente compañero,amigo, hermano,profesional, quedará en cada una de las personas que aprendimos de ti. Esa manera gentil, dispuesto siempre cuando te necesitaban…..El colectivo de Musicosas nunca olvidará las crónicas salidas de tu alma dedicadas a nuestros compañeros,que al igual que tú ahora, dejan huellas con su PRESENCIA .Siempre TE RECORDAREMOS HERMANO.

Isabel Verdecia Acosta

Así mismo Nurys. Nunca un NO para Musicosas,su afabilidad siempre. Su hablar pausado,y tranquilo. Amable y caballeroso.

· La tristeza nos invade a todos en CMKC. Hemos perdido al querido Colega, al entrañable Raulito López. Rauli prefiero recordarte con tú pícara sonrisa, esa que nos hacía cómplices en muchos momentos. Hoy recuerdo aquellos dos últimos actos cívicos, de los que fui tú apoyo: la Carta de agradecimiento que le enviaste a Fidel Castro, en nombre de los trabajadores de la CMKC, la que logramos imprimir en los Talleres de Propaganda y todos los corretajes hasta que al fin lo lograste . Luego el homenaje a aquel otro grande: Ado Sanz. Recuerdo del libro de condolencias habilitado en la Emisora, aquella gigantografia de Ado y todos los acontecimientos generados después por sus admiradores, que nos dejó un dulce sabor de tributo.Ahora te toca a ti y los tiempos son diferentes..en silencio lloraremos tu partida y con entrañable cariño recordaremos nuestros buenos momentos…las fiestas de la UPEC, las tertulias despertinas de la Redacción y tus últimos cumpleaños, que los celebramos con ganas. Adiós querido Primo. Adiós querido Rauli, sembraste el Camino de la Eternidad con tu buen hacer, con tu humanismo y con tu decencia. Dencansa en paz

Angel Del Toro Fonseca

Un abrazo de hasta pronto a este maestro del periodismo radial

· Muy triste……EPD Rauli, siempre te recordaremos

· La prensa santiaguera y nuestra casa radial #CMKC está hoy de luto tras la pérdida del querido colega Raúl López Alvarado quien desde joven abrazó el periodismo para nunca desvincularse de la profesión que tanto amó y a la que dedicó siempre sus energías e inteligencia.Formador de varias generaciones de profesionales, inculcó en sus pupilos el amor por la profesión, a través de su ejemplo, abnegación, sacrificio y sentido del deber.En sus últimos años de labor se destacó por su trabajo en la redacción del noticiero estelar Reportes y por la exquisitez de sus crónicas con las cuales lograba humanizar la noticia y sensibilizar al oyente acerca de los hechos narrados.Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amistades.

Xiomara Pieri Jiménez

SE ME FUE MI AMIGO RAOLO, COMO CARIÑOSAMENTE LE DECIA, EPD

delmira Palacios

Siempre te recordará con cariño

Alexis Isaac Hierrezuelo

Triste perdida EPD Raúl Lopez amigo.

Bilma Aranguren

Buen amigo, compañero, excelente persona, que triste noticia, ayyyyyyy Dios mío que EPD.

Herly Gonzalez

Una muy lamentable noticia para todos los que conocimos y trabajamos con Raulito. EPD.

Grisell Pupo Montes de Oca

Muy muyyy triste noticia. EPD Raulito.

Carmen Bonne Castelnaux

Muy triste. Muy triste, Raulito no era para mi un compañero más. Fue muy grande para todos nosotros. Bendiciones para todos.

Segundofrente Radioemisora

Desde #Radio8SF en #SegundoFrente enviamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y colegas de ese gran periodista santiaguero que siempre será Raúl López Alvarado.

Alexsey Batista Morcillo

Cuanta tristeza nos embarga a todos se nos fue alguien tan querido como Raulito .

Camilo González Guerra

MUY.. PERO MUY TRISTE.. CARAJO…SE HA IDO UNO DE LOS BUENOS.. DESCANSA EN PAZ HERMANO..

Ángel Luís Teruel Sánchez

Triste noticia se nos va un buen compañero y amigo. En paz descanse, condolencias a sus familiares.

Gerardo Calderin Gainza

Que noticia tan triste. Una excelente persona y un destacado profesional. EPD

Icap Santiago de Cuba

Una excelente persona y gran periodista, desde acá nuestro respeto.

Oscar Ignacio Ruano Chavez

Coño puro.Que dolor nos deja tu adios

Jorge Luis Betancourt González

Qué triste noticia! Cada día crece el luto! EPD

Enrique Irsula Acebo

Tremenda persona Raúl. Y tremendo profesional. EPD

Raúl López Alvarado, periodista de la CMKC, Radio Revolución. Foto: Santiago Romero Chang

Juan Manuel Montoto Pascual

QEPD