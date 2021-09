La representación de la nación europea entregó parte de esos medios materiales a la Empresa Nacional de Suministros Médicos Santiago de Cuba

Santiago de Cuba- El primer secretario del Partido Comunista de Santiago de Cuba, Lázaro Expósito, y la gobernadora, Beatriz Johnson, agradecieron a activistas italianos ayuda solidaria recibida por la provincia para el enfrentamiento a la COVID-19.

Representantes de la nación europea entregaron en Santiago de Cuba el donativo a la Empresa Nacional de Suministros Médicos en esta ciudad, tal y como ocurrió en centros hospitalarios de La Habana y de la provincia central de Ciego de Ávila.

En conferencia de prensa en Santiago de Cuba, los amigos italianos detallaron las gestiones y los preparativos para juntar esos recursos a partir de los fondos aportados por personas sensibilizadas con la realidad cubana, afectada por los efectos de la pandemia y las dificultades económicas.

Acto de homenaje a la brigada médica cubana Henry Reeve que colaboró en la ciudad de Crema, Italia

Un donativo de insumos sanitarios procedente de Italia está en suelo de Santiago de Cuba como contribución al enfrentamiento de la pandemia de la COVID-19. Una representación de organizaciones sociales de la nación europea se encuentra en este territorio y asumen la historia de Cuba y de sus héroes como guías para seguir fortaleciendo lazos de solidaridad por la vida. Agradece Santiago de Cuba ayuda solidaria de activistas italianos contra la COVID-19

Asimismo, en la sede del Gobierno provincial de Santiago de Cuba fueron recibidos por Expósito y Johnson, con quienes departieron acerca de esta iniciativa, mediante la cual lograron juntar un valor monetario superior al millón 430 mil euros.

Michele Curto, presidente de la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba; Sergio Bassoli, de Relaciones Internacionales de la Confederación General Italiana del Trabajo, y Ada Galano, presidenta de la Coordinación de Residentes Cubanos, tomaron parte en el encuentro.

En Santiago de Cuba, los activistas destacaron el valor del proceso revolucionario cubano, donde jóvenes científicos comprometidos y valientes simbolizan la garantía de futuro.

La representación de la nación europea entregó parte de esos medios materiales a la Empresa Nacional de Suministros Médicos Santiago de Cuba

(Con información de Prensa Latina)