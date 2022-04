! Adiós al mito!, 8 campesinos santiagueros cosechan papa y con buenos resultados

Condiciones para su cultivo

Las condiciones de cultivo varían de unas especies y variedades a otras, pero por lo general prefiere suelos ricos en humus, sueltos y arenosos.

La temperatura adecuada oscila entre los 10 y 25 º C.



No soporta temperaturas inferiores a los 0 º C. el daño es extremo a – 5º C.

Florece en primavera y principios de verano (según lugares).E



El cultivo de la papa se conoce en Cuba desde hace más de 200 años. Antes de 1959 los niveles de siembra eran limitados y los rendimientos bajos, en años posteriores se incrementaron las áreas plantadas con tendencia a estabilizarse en unas 15 000 ha anuales.



Actualmente se considera uno de los cultivos alimenticios más importantes en Cuba, posee alto valor nutricional y es de gran aceptación por la población la que tiene un consumo anual percápita de 20kg.



De acuerdo con las condiciones climáticas de Cuba, ha sido necesario adaptar el cultivo de la papa a la época de más baja temperatura ambiental y menos grado de humedad atmosférica, procurando darle a las plantas un ambiente similar al de su origen (clima templado).



Por esta razón la producción de este cultivo se limita a los meses de noviembre-abril.