Cierre de la provincia Santiago de Cuba durante 15 días a partir del sábado 26 de junio

En comparecencia de la Gobernadora de la provincia Santiago de Cuba ante la televisión local se anunció el cierre de la provincia durante 15 días a partir del sábado 26 de junio

Beatriz Johnson Urrutia Miembro Comité Central, integrante del Consejo de Estado, Gobernadora de la Provincia Santiago de Cuba compareció en la tarde de este jueves 24 de junio en la televisión local para anunciar las nuevas medidas a aplicar en los próximos 15 días.

Johnson Urrutia inició su comparecencia recordando que la provincia se mantiene en transmisión autóctona limitada con alta transmisión y dispersión en los nueve municipios. Los municipios de Palma Soriano, Contramaestre y Santiago de Cuba son los más complicados.

Durante los últimos días se ha analizado un nuevo plan de medidas más estricto con los intendentes y Directores Municipales de Salud Pública, teniendo en cuenta todo lo aplicado en los meses anteriores.

La máxima responsabilidad de aplicación y seguimiento será de los gobiernos municipales.

Primero se prohíbe la movilidad poblacional desde el día sábado 26 de junio y hasta el 10 de julio la circulación en el horario de 8PM a 5AM. Horarios transporte público, ANTES de 5 a 8AM y 4 a 7 PM, AHORA SOLAMENTE de 5AM a 8PM.prohibida la movilidad salvo el aseguramiento de la economía. Las autoridades municipales tomarán las medidas que consideren pertinentes y deben anunciarlas en los medios de comunicación locales. En la ciudad de Santiago de Cuba SE HABLITARAN 18 puntos con paradas especiales durante todo el día. Fortalecer las acciones en los puntos de control de frontera de entrada a la provincia desde Holguín, Granma y Guantánamo. Se cierran todas las oficinas de trámites; de existir casos excepcionales la población debe dirigirse al Gobierno Municipal. Excepto fallecimientos y salidas del país. Saldrá la nota en el Periódico Sierra Maestra el sábado 26 de junio. Se mantienen funcionando, bancos, tiendas, centros gastronómicos y otros espacios de servicios públicos indispensables para la economía. Potenciar el acercamiento de productos y servicios a la población. La Agricultura mantiene distribución miércoles y sábados de sus productos. Un área determinada o centro laboral donde existan 5 casos ya se verá como un evento, no foco; antes se esperaba la confirmación de 10 casos. Se prohíbe la entrada y salida de la provincia Santiago de Cuba durante quince días, con excepción de los casos especiales viajeros internacionales, fallecimientos o enfermos severos en la familia con los autorizos debidos. Las quejas de la población se deben dirigir directamente a las oficinas de los gobiernos locales.

La gobernadora hizo hincapié en la importancia fundamental de la pesquisa. “Es preocupante los niveles que se dan con por cientos de 95 y son incorrectos. Es prioridad de los trabajadores asignados en los consultorios médicos mantener el trabajo y mejorar la calidad. Aumentar las acciones de control de foco y eventos por circunscripción. El 70 por ciento de los delegados están liberados para que trabajen en el seguimiento a los focos en las circunscripciones, en los lugares de mayor complejidad.”

Johnson Urrutia hizo referencia a una reciente vista a dos zonas en cuarentena, en el poblado Caney Segundo callejón de Rivaflecha con 33 viviendas, y en un área del Julian Grimao con 687 personas casi 300 viviendas en cuarentena. Allí se evaluaron las irregularidades y el incumplimiento de las medidas, se trabajó con el Presidente del Consejo de cada área.

En la comparecencia la gobernadora reflexionó sobre el papel de los grupos comunitarios, el cumplimiento de las medidas dentro de las zonas de cuarentena. Los mensajeros no tienen suficientes elementos por ejemplo para la compra de medicamentos donde existen los pacientes con patologías y eso se debe evaluar.

Se mantienen los servicios bancarios, de la Empresa eléctrica y las tiendas en MLC. La gobernadora pidió aumentar el distanciamiento físico y el cumplimiento de las medidas higiénicas en estos espacios. Hizo un llamado a los grupos de trabajo asignados en estos espacios para que estén debidamente identificados. Evitar las altas concentraciones de personas en estos espacios. Las colas son peligrosas y deben estar organizadas….

En la presentación la máxima directiva del gobierno en la provincia, Beatriz Johnson, expresó su preocupación con la distribución de las mercancías y la importancia de acercar los productos a la población. Debe mantenerse la producción de pan, tanto de la canasta básica como la Cadena del Pan, con la debida calidad. Se mantiene el trabajo en centros gastrónomos, de elaboración y demás establecimientos. Los vendedores por cuenta propia continúan con los servicios para llevar.

Las oficinas de rentas de autos de Transtur y Gaviota mantiene las medidas especiales que tienen ya asignadas.

En el programa compareció además Jaime Codorniú Director provincial de transporte. El especialista asegura la modificación del horario de circulación del transporte público y se amplía desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Luego de ese horario está prohibida la movilidad peatonal y de transporte.

El directivo pidió mantener en los medios de transporte las medidas higiénicas y de distanciamiento social. Mayormente trabajaran los medios particulares, porque el parque estatal en su mayoría está dirigido a la transportación en apoyo a la lucha contra la Covid-19.

En la ciudad de Santiago de Cuba se habilitarán 18 puntos con paradas especiales para las 5 rutas alimentadoras del transporte público y el resto del privado. En el caso de las motos se permite su circulación con pasajeros.

Sobre la situación epidemiológica la Dra. Carilda Oliver Peña Viceministra de Salud Pública confirmó la circulación actualmente de las cepas de Reino Unido, Sudáfrica y Californiana. La mortalidad en la provincia ha aumentado debido a la amplia circulación de estas mutaciones del virus desde el mes de mayo. De acuerdo al cierre por 15 días se suspenden los servicios no urgentes en los hospitales y policlínicos de la provincia.

En cuanto al trabajo en la lucha contra la Covid-19 enfatizo que diariamente se estudian 1800 muestras de PCR, que se ampliaran los espacios de ingreso a sospechosos dado el aumento de casos.

Sobre la intervención con el candidato vacunal Abdala, la Viceministra, confirma la continuación del estudio y aplicación en todas las zonas habitadas.

Mensaje de Beatríz Johnson Urrutia, Gobernadora en la provincia Santiago de Cuba a todo el que pueda ayudar en la lucha contra las indisciplinas sociales y pueda sumarse en la batalla contra la covid-19.

Directivas de la provincia ante la Covid-19

PCR, es la abreviatura de Reacción de Polimerasa en Cadena. Imagen WEB: Santiago Romero Chang

CMKC ante la gravedad de la transmisión autóctona por covid-19, publica hoy las directivas aprobadas y vigentes desde este sábado y hasta el 10 de julio para toda la provincia Santiago de Cuba.

Prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido desde las 8:00 p.m hasta las 5:00 a.m del siguiente día. El horario del transporte público es desde las 5:00 a.m hasta las 8:00 p.m

-Se realizarán inspecciones conjuntas con la Oficina Nacional de Fiscalización Estatal del Transporte del Ministerio del Transporte y la Inspección Estatal de la Dirección General de Transporte, que garanticen el cumplimiento de la restricción de movilidad nocturna.

-En el caso de las personas naturales, se aprobarán las excepciones: fallecimiento, familiares graves y/o hospitalizados y las salidas del país por otra provincia, con su pasaje de viaje.

-Se comunicará a los Gobernadores provinciales, que la entrada a Santiago de Cuba, será con documento emitido por ellos, de no ser así no se autorizará la entrada a la provincia.

Fortalecer las acciones de control en los puntos de entrada y salida de la ciudad para el cumplimiento estricto del Protocolo de Actuación. Se exceptúan:

-El transporte de carga y distribución de mercancías y otros que cumplen misiones especiales como: Vehículos de la Empresa eléctrica en funciones de trabajo, las pipas que transportan combustible o agua, transporte de Gas manufacturado, taxis que transporten viajeros que hayan arribado al país en ese horario, otros de régimen especial (Ambulancias y carros fúnebres).

Se evaluará con los organismos y organizaciones superiores de dirección empresarial y la subordinación local para analizar el cumplimiento de las indicaciones sobre el tratamiento laboral en las actuales circunstancias, especialmente el uso del trabajo a distancia, la presencia de trabajadores no imprescindibles. Planificación Física, Registro de la Propiedad, paralizarán sus servicios por un período de 15 días. Dirección de Trabajo laborará los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12 m, y las oficodas de lunes a viernes de 8:00 a 12 m. Los organismos que no se precisan se mantienen en sus horarios y jornadas habituales (detalles de los servicios de otros organismos en página 8)

-Se incrementarán las visitas de control conjunta de las direcciones de Trabajo-ONAT con participación de la ISE a centros laborales, con mayor rigor en la verificación del cumplimiento de las medidas indicadas.

Incrementar las producciones de los centros de elaboración con destino a la red de venta de mercancías y la gastronomía, priorizando la elaboración de masas, conformados y embutidos.

Potenciar el funcionamiento de las unidades gastronómicas y los servicios extrahoteleros como fondas con comidas para llevar y a domicilio

-Lograr que las unidades que funcionan como restaurantes y fondas elaboren comidas todos los días solo para llevar.

Elevar la efectividad de la aplicación del Decreto 31/2021 en hechos como:

-El no uso o uso incorrecto del nasobuco.

-La no existencia de los pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales, de servicios a la población, formas no estatales así como las asociaciones no gubernamentales.

-La permanencia de personas en áreas de estar y parques.

-Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos.

– Desarrollar juicios ejemplarizantes

-De conjunto con el MININT y los órganos de inspección, realizar acciones que refuercen la vigilancia en los repartos, barrios y comunidades, con el objetivo de hacer cumplir las medidas aprobadas en esta fase epidémica.

Reforzar los puntos de control, priorizando los de la Autopista Nacional.

-Se informará al Grupo Temporal de Trabajo Provincial los vehículos que no se les permita la entrada o salida, reflejando en dicha información el número de matrícula.

Los efectivos de la PNR junto a inspectores de Transporte incrementarán el rigor al control de la movilidad a partir de las 8:00 p.m hasta las 5 :00 a.m

-Los conductores que se detecten violando el horario, pasadas las 8:00 p.m, sin la autorización y no tengan una justificación objetiva serán trasladados a las estaciones de la PNR y se les retirará la chapa y la documentación, independientemente de la multa y la medida administrativa.

-Mantener los operativos en el horario de la madrugada, para evitar que las personas pernocten en los alrededores de los Centros Comerciales. Aplicar medidas de rigor y detectar los lugares donde se ocultan.

-Lograr que los Grupos Contra Coleros funcionen, con énfasis en la organización de las colas, evitando la concentración en las puertas de los establecimientos.

Realizar Programas en la televisión y la radio para la explicación de las medidas y su cumplimiento en la provincia con la presencia de los principales directivos de la provincia y los municipios.

Se mantendrá información actualizada desde las páginas web del Gobierno en todas las instancias , tanto de la situación de la COVID-19 como de las medidas definidas por el Grupo Temporal de Trabajo.

Medidas de Salud Pública en Santiago de Cuba

Pesquisa diaria a zonas estratificadas de riesgo (manzanas con controles de foco y población vulnerable), con personal de Salud, factores de las circunscripciones y líderes no formales, para la búsqueda de casos con síntomas sugestivos de COVID-19.

-Organizar brigadas por circunscripción con factores de la comunidad, líderes no formales dirigidos por los Equipos Básicos de Salud.

-Realizar pesquisa en dos momentos del día, comenzando por las cuadras y manzanas con controles de focos y eventos hasta completar el 100% del universo estratificado en cada circunscripción, garantizando además la pesquisa del 100% de la población vulnerable.

-Alcanzar el 40% de la pesquisa activa a la población diariamente.

-Lograr la identificación de los síntomas y signos de la enfermedad de manera oportuna de los pacientes confirmados y sospechosos antes de las 24 horas del inicio de estos.

Trabajar integralmente las acciones de control de foco y eventos por circunscripciones.

-Se organizarán las acciones por circunscripción y se estratifican en alto, mediano y bajo riesgo para la toma de decisiones. Alto riesgo: 4 controles de focos o más y/o un evento o más. Mediano riesgo: de dos a tres controles de foco. Bajo riesgo: un control de foco.

-Las circunscripciones estratificadas de alto riesgo llevan medidas de restricción de movimiento y se cumplen todas las medidas de refuerzo para controles de foco y eventos.

Declarar eventos en las manzanas con control de foco, con cinco casos confirmados y su cierre inmediato con limitación de movimiento sin excepcionalidad por 10 días.

-Determinar por los grupos temporales de trabajo municipales el cierre de cuadra, manzana o circunscripción, con las fuerzas de orden interior y/o factores de la comunidad y garantizar el cumplimiento de las medidas.

Organizar e incrementar la pesquisa de laboratorio en universos estratificados para la búsqueda de casos asintomáticos, según capacidades.

Cumplir el cronograma de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con Abdala.

Incrementar el número de inspectores y la efectividad de la Inspección Sanitaria Estatal en controles de foco, eventos y centros laborales vulnerables.

Incrementar la atención en los centros vulnerables.

-Cierre del centro o por departamentos donde se compruebe trasmisión de la enfermedad ( más de dos casos).

Se controlará el estricto cumplimiento de los protocolos para la atención médica.

-Garantizar el seguimiento diario por el médico y enfermera de la familia u otro personal de salud que asegure la atención médica en el ingreso en el hogar de contactos de casos confirmados y sospechosos.

-Lograr que los factores de la comunidad se incorporen a las acciones que garanticen un aislamiento efectivo.

-Ingresar los casos sospechosos y confirmados antes de las 24h del diagnóstico.

Continuar reforzando las medidas de control sanitario internacional.

¡Atención! Fatiga pandémica a la vista. Imagen web: Santiago Romero Chang

Mensaje de Lázaro Expósito Canto, Primer Secretario del Partido en la provincia Santiago de Cuba a todo el que pueda ayudar en la lucha contra las indisciplinas sociales y pueda sumarse en la batalla contra la covid-19.