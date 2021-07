Gobierno de Cuba se dirige al pueblo

Posted in

Acompañado por un equipo de funcionarios y directivos del Partido y el Gobierno, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició su comparecencia con un saludo al pueblo de Cuba que este domingo protagonizó una jornada histórica en defensa de la Revolución.

Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Comentó que desde mediados de la semana pasada habían decidido que un grupo de compañeros, vinculados a las tareas de enfrentamiento a la pandemia, brindaran una información amplia a nuestro pueblo. Ese es el objetivo de esta comparecencia.

Asimismo, durante el encuentro se pretende esclarecer un grupo de matrices que, en las últimas horas, han tratado de imponer, así como acciones de descrédito sobre las maneras en que Cuba enfrenta la pandemia, con el propósito de crear descontento y fracturar la unidad del pueblo.

Al abrir la ronda de preguntas a la prensa, Talía González, indagó sobre la situación energética del país, considerada uno de los detonantes de los acontecimientos ocurridos en las últimas horas.

El ministro de Energía y Minas, Liván Arronte

El ministro de Energía y Minas, Liván Arronte, explicó que desde el 21 de junio pasado se han venido produciendo interrupciones en el servicio eléctrico, motivado por un grupo de averías en la generación básica, fundamentalmente, y la distribuida, que no han permitido tener la capacidad para responder a la demanda.

Entre las averías, mencionó la relacionada con la Termoeléctrica Guiteras, que tuvo una rotura en la caldera, lo cual ha llevado tiempo resolverla.

Ya esa situación está resuelta, anunció, y ahora estamos en un proceso de restablecer la unidad e iniciar el proceso de arranque, la cual debe estar sincronizada en la madrugada de mañana.

El titular del sector dijo que el país hace un esfuerzo enorme para mantener la generación de electricidad, a pesar de la tensa situación del bloqueo.

Debido al cerco económico, explicó, se han exacerbado las limitaciones financieras y de acceso a créditos para reparar las termoeléctricas y acceder a tecnología, unido a los problemas con el combustible, los cuales se han venido denunciando sistemáticamente.

Gobierno en pleno en directo brinda informaciones y sus detalles al pueblo de Cuba.

Este tenso escenario también ha estado marcado en los últimos días, al decir de Arronte Cruz, por la inestabilidad en otras plantas térmicas y ha existido un incremento de la demanda.

Para ejemplificarlo, dijo que en las últimas cuatro madrugadas ha habido un incremento del consumo en 414 megawatt más que lo reportado anteriormente. De igual modo, en la media se registraron 163 megawatt más y en el pico de la noche 317 megawatt.

Reiteró que la termoeléctrica Guiteras va a empezar el proceso de arranque, que es lento, y se hace por etapas, por lo que estimamos que, en la madrugada del martes y principio de la mañana, pueda sincronizarse. También, señaló, la unidad 2 de Felton está en arranque y debe quedar sincronizada en el mediodía de hoy.

Además, agregó, en la unidad 1 de Felton se han concluido los trabajos, todo el equipamiento se ha montado con asistencia técnica a distancia y todas las pruebas han sido satisfactorias. El fin de semana se corrigieron algunos problemas, propios del proceso de montaje y en estos momentos se crean condiciones para arrancar la unidad y, en el día de mañana, tenerla tomando carga para aportar al sistema.

Con estas unidades vamos a tener más de 500 megawatt en el sistema y va a empezar a mejorar la situación paulatinamente, enfatizó.

Insistió en que el pueblo tenga confianza y comprensión, porque se trabaja intensamente e ininterrumpidamente y todos los cuadros están enfrascados en resolver los problemas y, en el menor tiempo posible, tener una generación que permita suplir la demanda del país.

Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

El Presidente, quien tiene una formación como ingeniero eléctrico, explica las particularidades del sistema eléctrico nacional, muy marcado por las afectaciones generadas por el bloqueo, y por el sobreconsumo.

El Presidente recuerda que cuando en 2019 se incrementaron las medidas restrictivas al anunciarse la aplicación del capítulo III de la Ley Helms-Burton, de manera transparente le explicamos a la población que tendríamos carencias, dificultades.

En ese momento se enfiló la política de sanciones a boicotear la entrada de combustible a Cuba.

¿Cuál fue la decisión de Cuba? Proteger la producción eléctrica para la población, incluso a costa de disminuir la producción eléctrica para el país.

Durante más de un año y medio hemos estado sin apagones salvo los que se produjeron en estos días y es ahora que se produce un déficit de generación por rotura.

Alguien nos decía: Es un milagro que no hayamos tenido apagones y yo explicaba: No es un milagro.

Pero todos los efectos que hemos tenido que vencer para tratar de frenar la política de estallido social en el país genera un efecto acumulativo, dijo.

No siempre hemos tenido los combustibles necesarios a tiempo, quiero explicar que tenemos una generación térmica que trabaja con crudo cubano.

Y tenemos varias tecnologías que funciona con diferentes tipos de combustibles. Cuando no tienes los tipos de combustible de manera oportuna, se sobrecarga la generación

Por lo tanto, muchas veces los grupos electrógenos han estado trabajando casi todos los días acompañando la generación térmica y eso provoca desgaste y, por lo tanto, quedan menos días para poder tener en vitalidad esos sistemas.

Esa acción de sobrecarga, la carencia de piezas de repuesto, los financiamientos que no hemos podido recibir, la política recrudecida y mantenida por la actual administración ha posibilitado que no tengamos los financiamientos, las piezas de repuesto, y se nos acercaba el momento más complejo, se acercaba el verano, pero como no teníamos capacidad de cobertura, sacar una planta significa que perdemos capacidad de generación, si con esto aumenta la capacidad de generación en el pico, entonces se generan apagones.

Los apagones de este tiempo tienen otra singularidad debido a la COVID-19. Además de las instalaciones del sistema de salud, tuvimos que abrir centros de ingreso en otras instalaciones, hemos llegado a habilitar hoteles como hospitales.

También con el concepto de evitar las molestias a estos pacientes de COVID, hemos tenido que proteger a más circuitos.

Eso causa incomprensiones en la población.

Ustedes pueden tener la seguridad de que el gobierno cubano ha tenido la voluntad de causar la menor molestia posible. Nosotros no apagamos para molestar a la población.

Liván ha sido criticado, pero les ha faltado el financiamiento.

En medio de todo eso estamos haciendo inversiones nuevas. Los procesos de puesta en marcha se planifican, pero pueden fracturarse en el tiempo por algún imprevisto.

Se ha buscado eso, estamos haciendo una reparación capital en una de las unidades de Felton.

Gobierno de Cuba se dirige al pueblo https://t.co/dw46KsUyto pic.twitter.com/oSfTlmSY0z — Compay Naguito (@CompayNague) July 12, 2021

Estamos haciendo una inversión con financiamiento de la Federación Rusa con el Mariel.

Estamos haciendo una reparación en un grupo de plantas. Pero entró en rotura Guiteras.

Hay todo un programa de inversiones energéticas, pero lamentablemente hemos pasado por esta situación.

Para nosotros está claro que cualquier planteamiento que haga la población, cualquier queja, la podemos valorar, en ningún momento ha sido para molestar, querido pueblo.

Hoy, aunque se abren unas perspectivas de mejoría, tenemos que plantearos lo siguiente: ahorrar todo lo que podamos con responsabilidad tanto en el sector residencia como en el estatal.

Que con la mayor eficiencia nuestro personal calificado sea capaz de cumplir con el sistema de mantenimiento, señaló.

La segunda pregunta de la prensa refiere que los acontecimientos sucedidos en las últimas horas en Cuba, recuerdan lo sucedido ya en varias naciones de América Latina.

Rogelio Polanco, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento Ideológico

Para responder, el Presidente de Cuba da la palabra a Rogelio Polanco, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento Ideológico, quien cumplió funciones diplomáticas en Venezuela, como embajador, donde vivió hechos como los que describe el periodista.

Polanco agrega que en Cuba estamos viviendo lo que se conoce como «guerra de cuarta generación». Explica que es similar a lo vivido en Venezuela, donde se alcanzó un nivel muy intenso con las guarimbas.

Esto es parte de un Manual que se ha aplicado minuciosamente en varios países, para lograr lo que se ha denominado como cambio de régimen.

No hay tecnología ni estrategia de esta naturaleza que pueda contra la voluntad del pueblo. Venezuela ha demostrado que es posible derrotarlo, como lo está haciendo Cuba, dijo Polanco.

Gobierno en pleno en directo brinda informaciones y sus detalles al pueblo de Cuba.

NO HEMOS LLAMADO AL PUEBLO A ENFRENTAR AL PUEBLO, SINO A DEFENDER SUS DERECHOS

El Presidente Díaz-Canel desmotó el funcionamiento de la maquinaria ideológica y violenta que se mueve detrás de los disturbios que han ocurrido en Cuba. También denunció la matriz de opinión que se trata de imponer de que se ha llamado al pueblo a enfrentar al pueblo, cuando lo que ha ocurrido es que se ha llamado al pueblo a defender sus derechos.

Una tercera pregunta de la prensa busca la valoración acerca del enfrentamiento de Cuba a la COVID-19 durante este más de medio año de pandemia. El Presidente indica que el Ministro de Salud, José Angel Portal Miranda, responda a esta interrogante.

Ministro de Salud, José Angel Portal Miranda