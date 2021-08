Santiaguera Omara Durand: por el amor del pueblo (+Video)

Santiaguera Omara Durand: por el amor del pueblo

Esta es una carrera que transcurre en un tiempo muy superior al de las tres distancias en que ella ha ganado medallas en múltiples eventos. Es la carrera por el amor de su pueblo agradecido, el que la admira por su sencillez y la reconoce por su coraje.

Omara Durand, junto a sus otros 15 compañeros de equipo, pasa sus últimos días en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, en el tramo final de su preparación, para trasladarse mañana hacia Tokio, sede, desde el día 24, de los Juegos Paralímpicos.

«Yo me siento muy bien físicamente, esperando con muchos deseos los días de competencia. Estoy entrenando para participar en 100, 200 y 400 metros, y tratar de igualar lo hecho en Río-2016: ganar los tres oros en la categoría T-12, débil visual profundo», aseveró a Granma.

«Al pueblo de Cuba le digo que me he preparado muy fuerte para llegar a los Juegos Paralímpicos en óptima forma deportiva, y voy a entregar todo en la pista. Les envío un saludo y un fuerte abrazo, les agradezco por seguir al movimiento paralímpico cubano».

Igual fue su sentimiento de gratitud con el pueblo, cuando allí mismo, en el Campeonato Mundial de Dubai-2019, se lesionó su pierna izquierda, y ya recuperada, tomara nuevamente altura al ganar la encuesta del Comité Paralímpico Internacional para seleccionar el momento más sobresaliente de la década.

Granma también conversó brevemente con su guía Yuniol Kindelán, sobre si existían dificultades en la coordinación en el ritmo de la carrera.

«Ya para nosotros la coordinación no es un problema, la dominamos superbien, en lo que más énfasis hacemos es en la arrancada, que es lo más difícil para nosotros; además, para superar cualquier problema le dedicamos de dos a cuatro horas al entrenamiento.

«Los rivales más fuertes que tenemos son una brasileña, una española y una ucraniana, pero el rival más fuerte de nosotros es el tiempo. Cualquier rival es fuerte y cualquiera te puede sacar un susto, por eso nos entregamos en el entrenamiento diario al máximo, para dar lo mejor de nosotros en la pista y así tener los mejores resultados».

