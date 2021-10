Avanza en Santiago de Cuba vacunación antigripal en niños de 6 a 11 meses y 29 días

Santiago de Cuba: edades pediátricas entre las más sensibles a Covid-19

Desde el pasado 11 de octubre se realiza en Santiago como en toda Cuba, la campaña de vacunación antigripal a niños de seis a 11 meses y 29 días de vida, con el propósito de prevenir complicaciones graves asociadas a la influenza estacional del hemisferio sur.

El proceso incluye dos dosis con intervalo de cuatro semanas entre una dosis y otra, para lo cual las vacunas se encuentran distribuidas en las droguerías provinciales al igual que las jeringuillas y agujas para edad pediátrica, precisó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, detalló que con posterioridad también se vacunará a la población adulta de 85 y más años de edad y a las personas institucionalizadas en hogares de ancianos, casas de abuelos y centros psicopedagógicos.

Precisó que también recibirán el fármaco las gestantes, independientemente del trimestre en que se encuentre la gestación y la edad materna, quienes tendrán garantizada la vacuna hasta el 31 de diciembre de este año.

Aquellas personas asmáticas y diabéticas de entre 19 y 24 años, teniendo en cuenta la prevalencia e incidencia en el 2020, también se inmunizarán, además de los trabajadores avícolas y pecuarios con exposición a riesgo de influenza, priorizando las granjas estratificadas de elevada vulnerabilidad.

De igual forma, se reactivará la vacuna en los pacientes con insuficiencia renal crónica, mayores de 6 años con parálisis cerebral infantil y fibrosis quística, así como pacientes psiquiátricos crónicos ingresados en instituciones hospitalarias y trabajadores de servicios de atención al paciente con infecciones respiratorias agudas graves.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la gripe, que infecta la nariz, la garganta y los pulmones, puede ocasionar episodios desde leves hasta graves y a veces llega a ser mortal.

Existen tres tipos de virus denominados A, B y C, pero las epidemias estacionales son causadas por los de la gripe humana de los tipos A y B. En el caso de la gripe A se dividen en los subtipos H1N1 y H3N2. Mientras que los de la gripe de tipo B no se dividen en subtipos, y las infecciones por el tipo C causan episodios leves de enfermedad respiratoria, estas últimas se cree que no producen epidemias, aunque los virus de la gripe cambian constantemente y no es raro que aparezcan nuevas cepas víricas cada año.

La gripe o influenza puede ser contraída por cualquiera persona, pero tienen un mayor riesgo de padecer complicaciones graves los adultos mayores, aquellos que presentan padecimientos crónicos (como asma, diabetes o enfermedades del corazón), las embarazadas y niños pequeños.

En Cuba, vacunación- Según datos dados a conocer por el Minsap, hasta el 26 de septiembre, se acumulaban en el país unas 20 298 170 dosis de las vacunas cubanas autorizadas por la autoridad regulatoria nacional.

Septiembre ha sido un mes decisivo en el avance de la vacunación masiva en Cuba contra la COVID-19, de manera que en el transcurso del periodo se ha intensificado la administración de primeras, segundas y terceras dosis a la mayor parte de la población vacunable del país.

A propósito del avance acelerado de la inmunización, la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud Pública (Minsap), durante su comparecencia en la Mesa Redonda de este martes, destacó que, al cierre del domingo 26 de septiembre, más del 80 % de la población cubana había recibido al menos una dosis de las vacunas nacionales.

Esos porcentajes sitúan a Cuba entre las naciones que encabezan la vacunación en el mundo, subrayó la especialista del Minsap, quien resaltó, además, que la Isla es el primer país de América Latina en cuanto a tasas de inmunización, y marca la delantera universal en la velocidad de vacunación con más de 200 000 dosis diarias administradas como promedio.

¿Cómo hemos sido capaces, en medio de un contexto complejo, de llegar a estos niveles? La doctora Ileana Morales Suárez significó que cada logro ha sido posible gracias a una estrategia de vacunación anti-COVID-19 coordinada, colegiada y organizada, que ha tenido como características esenciales ser de carácter nacional, con vacunas de producción propia, con cobertura total y organizada por etapas, asumiendo como principios la vacunación universal, escalonada e intensiva.

«Se ha podido hacer una estrategia, en primer lugar, por las fortalezas del Sistema Nacional de Salud y de la industria biofarmaceútica, sustentadas en el modelo económico-social cubano, y que han sido muy consecuentes con el componente regulatorio y ético que lleva el desarrollo de las vacunas», sostuvo la experta del Minsap.